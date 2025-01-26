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В Москве выставили на продажу раритетный Mercedes-Benz 180D Pоnton

В Москве выставили на продажу раритетный Mercedes-Benz 180D Pоnton - 26.01.2025, ПРАЙМ

В Москве выставили на продажу раритетный Mercedes-Benz 180D Pоnton

На платформе Авито Авто появилось объявление о продаже классического Mercedes-Benz 180D Pоnton 1958 года выпуска. Автомобиль сохранился в хорошем состоянии и... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T10:00+0300

2025-01-26T10:00+0300

2025-01-26T10:00+0300

россия

авито

авто

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На платформе Авито Авто появилось объявление о продаже классического Mercedes-Benz 180D Pоnton 1958 года выпуска. Автомобиль сохранился в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег — всего 9 341 километр.Mercedes-Benz 180D (заводской индекс W120) получил неофициальное прозвище Ponton-Mercedes благодаря характерной форме кузова. Слово ponton происходит от латинского ponto (мост, понтон) и используется в автомобильной терминологии для описания цельного обтекаемого кузова со встроенными крыльями — в противовес распространенному ранее дизайну с отдельными крыльями и подножками. Такой стиль был революционным для 1950-х годов: вместо угловатых форм и выступающих элементов появились плавные линии и гладкие боковины, напоминающие понтон — плавучее средство с характерными округлыми обводами.Модель, представленная в 1953 году, ознаменовала переход компании к современному автомобилестроению с несущим кузовом понтонного типа. Это конструктивное решение не только улучшило аэродинамические характеристики, но и значительно увеличило внутреннее пространство салона.Выставленный на продажу экземпляр оснащен 1,8-литровым дизельным двигателем мощностью 44 лошадиные силы, работающим в паре с механической коробкой передач.Этот силовой агрегат был известен своей надежностью и экономичностью, что сделало W120 популярным выбором для такси во многих европейских странах.Экстерьер автомобиля выполнен в классическом сером цвете, который прекрасно подчеркивает характерные черты дизайна эпохи: массивный хромированный бампер, элегантную решетку радиатора с фирменной звездой Mercedes-Benz и изящные круглые фары. Понтонный кузов с плавными линиями и выраженными крыльями до сих пор считается эталоном автомобильной элегантности 1950-х годов.Интерьер седана сохранил оригинальное оформление с характерными для того времени деталями: большое двухспицевое рулевое колесо, аналоговая приборная панель с круглыми циферблатами и качественная отделка. Особого внимания заслуживает просторный салон, который был одним из главных преимуществ модели.Автомобиль имеет всего одного владельца по ПТС в России и, по словам продавца, не требует вложений, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и ценителей классических автомобилей. Mercedes-Benz W120 представляет собой важную веху в истории автомобилестроения, демонстрируя переход от традиционного стиля 1930-х годов к современным формам, и является ярким представителем золотой эпохи немецкого автопрома.

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россия, авито, авто