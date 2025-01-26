https://1prime.ru/20250126/check-854445572.html

Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей

Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей - 26.01.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей

Машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок, за год их количество увеличилось на 15,7%, выяснили эксперты сервиса онлайн-проверки... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T07:00+0300

2025-01-26T07:00+0300

2025-01-26T07:00+0300

китай

россия

бизнес

haval

авито

chery

авто

китайские авто

подержанные авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg

МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок, за год их количество увеличилось на 15,7%, выяснили эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей "Автотека" (проект "Авито").Так, Китай занял восьмое место в рейтинге стран по числу проверок авто с пробегом: его доля составила 2,7% от всех запросов.В топ-5 китайских марок, по которым чаще всего совершались запросы, вошли Chery с 25%, Geely (20,7%), HAVAL (13,4%), LIFAN (11,6%) и Great Wall (9,5%). Наиболее заметную динамику среди брендов продемонстрировал HAVAL: число отчетов из Автотеки выросло на 27,8% по сравнению с 2023 годом.Чаще других в 2024 году пользователи интересовались историей Chery Tiggo (T11): доля этой модели в запросах составила 5,9%. На втором месте оказался Geely Coolray с долей 4,4%, а на третьем – LIFAN X60 с 4,3%. Chery Tiggo 7 Pro получил 3,4% и занял четвертую строку, а замыкает топ-5 HAVAL Jolion, которому досталось 3,4% от всех запросов на проверку машин китайских брендов."Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчетов по ним значительно выросло — производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом. Для покупателей относительно новых для этого рынка моделей особенно важна проверка технического состояния, а также пробега и юридической чистоты", — прокомментировал ситуацию управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин.

https://1prime.ru/20250120/avto-854325081.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, бизнес, haval, авито, chery, авто, китайские авто, подержанные авто