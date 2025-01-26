Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250126/check-854445572.html
Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей
Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей - 26.01.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей
Машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок, за год их количество увеличилось на 15,7%, выяснили эксперты сервиса онлайн-проверки... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T07:00+0300
2025-01-26T07:00+0300
китай
россия
бизнес
haval
авито
chery
авто
китайские авто
подержанные авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок, за год их количество увеличилось на 15,7%, выяснили эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей "Автотека" (проект "Авито").Так, Китай занял восьмое место в рейтинге стран по числу проверок авто с пробегом: его доля составила 2,7% от всех запросов.В топ-5 китайских марок, по которым чаще всего совершались запросы, вошли Chery с 25%, Geely (20,7%), HAVAL (13,4%), LIFAN (11,6%) и Great Wall (9,5%). Наиболее заметную динамику среди брендов продемонстрировал HAVAL: число отчетов из Автотеки выросло на 27,8% по сравнению с 2023 годом.Чаще других в 2024 году пользователи интересовались историей Chery Tiggo (T11): доля этой модели в запросах составила 5,9%. На втором месте оказался Geely Coolray с долей 4,4%, а на третьем – LIFAN X60 с 4,3%. Chery Tiggo 7 Pro получил 3,4% и занял четвертую строку, а замыкает топ-5 HAVAL Jolion, которому досталось 3,4% от всех запросов на проверку машин китайских брендов."Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчетов по ним значительно выросло — производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом. Для покупателей относительно новых для этого рынка моделей особенно важна проверка технического состояния, а также пробега и юридической чистоты", — прокомментировал ситуацию управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин.
https://1prime.ru/20250120/avto-854325081.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия, бизнес, haval, авито, chery, авто, китайские авто, подержанные авто
КИТАЙ, РОССИЯ, Бизнес, Haval, Авито, Chery, Авто, китайские авто, подержанные авто
07:00 26.01.2025
 
Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей

Автотека: число запросов на проверку истории китайских авто выросло более чем на 15%

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок, за год их количество увеличилось на 15,7%, выяснили эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей "Автотека" (проект "Авито").
Так, Китай занял восьмое место в рейтинге стран по числу проверок авто с пробегом: его доля составила 2,7% от всех запросов.
В топ-5 китайских марок, по которым чаще всего совершались запросы, вошли Chery с 25%, Geely (20,7%), HAVAL (13,4%), LIFAN (11,6%) и Great Wall (9,5%). Наиболее заметную динамику среди брендов продемонстрировал HAVAL: число отчетов из Автотеки выросло на 27,8% по сравнению с 2023 годом.
Чаще других в 2024 году пользователи интересовались историей Chery Tiggo (T11): доля этой модели в запросах составила 5,9%. На втором месте оказался Geely Coolray с долей 4,4%, а на третьем – LIFAN X60 с 4,3%. Chery Tiggo 7 Pro получил 3,4% и занял четвертую строку, а замыкает топ-5 HAVAL Jolion, которому досталось 3,4% от всех запросов на проверку машин китайских брендов.
"Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчетов по ним значительно выросло — производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом. Для покупателей относительно новых для этого рынка моделей особенно важна проверка технического состояния, а также пробега и юридической чистоты", — прокомментировал ситуацию управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Стало известно, какие машины выбирают жители Китая у себя на родине
20 января, 14:30
 
КИТАЙРОССИЯБизнесHavalАвитоCheryАвтокитайские автоподержанные авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала