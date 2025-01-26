Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250126/drones-854454068.html
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов - 26.01.2025, ПРАЙМ
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов
Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T07:45+0300
2025-01-26T08:41+0300
спецоперация на украине
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:127:1819:1150_1920x0_80_0_0_5edcf460e6391000867231962d6a2427.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в ведомстве.Восемь дронов перехватили над Рязанской областью, шесть — в Курской, один — в Белгородской области.
https://1prime.ru/20250124/ataka-854425251.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:0:1819:1365_1920x0_80_0_0_474d98ca347915a544114fbb5e5f2704.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ
07:45 26.01.2025 (обновлено: 08:41 26.01.2025)
 
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов

Система ПВО за ночь перехватила 15 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в ведомстве.
Восемь дронов перехватили над Рязанской областью, шесть — в Курской, один — в Белгородской области.
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Украинские БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл"
24 января, 10:58
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала