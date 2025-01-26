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Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов - 26.01.2025, ПРАЙМ
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов
Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T07:45+0300
2025-01-26T07:45+0300
2025-01-26T08:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в ведомстве.Восемь дронов перехватили над Рязанской областью, шесть — в Курской, один — в Белгородской области.
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россия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ
Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов
Система ПВО за ночь перехватила 15 украинских БПЛА над российскими регионами
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в ведомстве.
Восемь дронов перехватили над Рязанской областью, шесть — в Курской, один — в Белгородской области.
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