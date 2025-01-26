https://1prime.ru/20250126/drones-854454068.html

Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов

Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов - 26.01.2025, ПРАЙМ

Над российскими регионами за ночь уничтожили 15 украинских дронов

Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны. | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T07:45+0300

2025-01-26T07:45+0300

2025-01-26T08:41+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Над территорией России минувшей ночью перехватили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в ведомстве.Восемь дронов перехватили над Рязанской областью, шесть — в Курской, один — в Белгородской области.

https://1prime.ru/20250124/ataka-854425251.html

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