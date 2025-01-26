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Британцы готовили ВСУ к городским боям в Курской области
Британцы готовили ВСУ к городским боям в Курской области - 26.01.2025, ПРАЙМ
Британцы готовили ВСУ к городским боям в Курской области
Украинские военные перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в городских условиях на базе в Северном Йоркшире под руководством британских инструкторов. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T09:11+0300
2025-01-26T09:11+0300
2025-01-26T09:11+0300
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ГЕНИЧЕСК, 26 янв - ПРАЙМ. Украинские военные перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в городских условиях на базе в Северном Йоркшире под руководством британских инструкторов. Об этом РИА Новости сообщил сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С.РИА Новости 24 января опубликовало видео с британской военной базы, где украинские солдаты проходили подготовку. Она находится около города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир)."Там есть стрельбище и часть учебного полигона, имитировавшего городскую застройку. Там мы под руководством англоязычных британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов", — сказал Валерий, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности.Он подчеркнул, что после подготовки всех должны были отправить в Суджу.
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великобритания, всу
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСУ
Британцы готовили ВСУ к городским боям в Курской области
Украинский военный: британцы готовили ВСУ к боям в жилых районах Курской области
ГЕНИЧЕСК, 26 янв - ПРАЙМ. Украинские военные перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в городских условиях на базе в Северном Йоркшире под руководством британских инструкторов. Об этом РИА Новости сообщил сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С.
РИА Новости 24 января опубликовало видео с британской военной базы, где украинские солдаты проходили подготовку. Она находится около города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир).
"Там есть стрельбище и часть учебного полигона, имитировавшего городскую застройку. Там мы под руководством англоязычных британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов", — сказал Валерий, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности.
Он подчеркнул, что после подготовки всех должны были отправить в Суджу.
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ