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В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных
В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных - 26.01.2025, ПРАЙМ
В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных
Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T11:54+0300
2025-01-26T11:54+0300
спецоперация на украине
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – ПРАЙМ. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один — троих и так далее", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что для украинских военных это единственный способ выжить.Тенденция сдачи наметилась по всей линии фронта, заключил Рогов.
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владимир рогов, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Рогов, ВСУ
11:54 26.01.2025
 
В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных

Рогов сообщил о росте числа случаев сдачи в плен военнослужащих ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – ПРАЙМ. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один — троих и так далее", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что для украинских военных это единственный способ выжить.
Тенденция сдачи наметилась по всей линии фронта, заключил Рогов.
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Спецоперация на УкраинеВладимир РоговВСУ
 
 
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