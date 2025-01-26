https://1prime.ru/20250126/plen-854455504.html

В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных

В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных - 26.01.2025, ПРАЙМ

В ОП сообщили росте случаев сдачи в плен украинских военных

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T11:54+0300

2025-01-26T11:54+0300

2025-01-26T11:54+0300

спецоперация на украине

владимир рогов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03d264bb05bb6a2f025f0cbaf7f77317.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – ПРАЙМ. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один — троих и так далее", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что для украинских военных это единственный способ выжить.Тенденция сдачи наметилась по всей линии фронта, заключил Рогов.

https://1prime.ru/20250125/mistake-854447141.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир рогов, всу