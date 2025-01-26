https://1prime.ru/20250126/roskachestvo-854453826.html

Роскачество рассказало о последствиях продажи банковских карт

Роскачество рассказало о последствиях продажи банковских карт - 26.01.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о последствиях продажи банковских карт

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, кроме того, это чревато проблемами с трудоустройством, а самое... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T07:46+0300

2025-01-26T07:46+0300

2025-01-26T07:46+0300

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, кроме того, это чревато проблемами с трудоустройством, а самое суровое последствие - уголовная ответственность, сообщили РИА Новости в центре финансовой экспертизы Роскачества. "В группах в Telegram, в игровых чатах ... можно найти предложения о покупке банковских карт. ... Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. ... При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело - самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко", - рассказали в центре. Там отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, участия в финансовых пирамидах или отмывания денег, полученных преступным путем. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но также есть предложения и о покупке "полного комплекта" - от пластикой карты до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Однако, формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре финэкспертизы Роскачества. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт. В Роскачестве дали совет на тот случай, если карта уже продана. "Обратитесь в банк. Сообщите, что карта попала в чужие руки, чтобы ее заблокировали и поменяли пароль в личном кабинете. Обратитесь в полицию и расскажите о своей ситуации, передайте все контакты мошенников, которые пригодятся для расследования", - уточнили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, общество , москва, роскачество, telegram