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"Абсурд". На Западе сравнили ущерб от ударов ракет РФ и БПЛА Украины - 26.01.2025, ПРАЙМ
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"Абсурд". На Западе сравнили ущерб от ударов ракет РФ и БПЛА Украины
"Абсурд". На Западе сравнили ущерб от ударов ракет РФ и БПЛА Украины - 26.01.2025, ПРАЙМ
"Абсурд". На Западе сравнили ущерб от ударов ракет РФ и БПЛА Украины
Ущерб, который наносят России атаки украинских БПЛА, несопоставим с тем ущербом, который несет Украина от российских ракетных ударов. Об этом в эфире... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T17:50+0300
2025-01-26T17:54+0300
спецоперация на украине
россия
ракетные удары
украина
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ущерб, который наносят России атаки украинских БПЛА, несопоставим с тем ущербом, который несет Украина от российских ракетных ударов. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Отметив, что "потери, которые несет Украина, ужасно высоки", британский эксперт с раздражением и некоторым возмущением констатировал, что украинцы вместо того, чтобы признать это, пытаются доказать всему миру свою состоятельность: якобы, несмотря на чудовищные потери живой силы, техники и даже территорий, Украина все еще способна эффективно бороться, нанося по территории Российской Федерации удары беспилотниками, причем утверждается, что атаки украинских БПЛА "компенсируют то, что на самом деле происходит на линии фронта"."Это абсурд", - подчеркнул Меркурис.Ведь атаки украинских БПЛА, по его данным, наносят России минимальный ущерб, "почти не затрагивая российское общество", и "никак не сравнимы с ракетными ударами, которые Россия наносит по Украине". Тем не менее украинцы, отмечает британский эксперт, все чаще "проводят некую ложную параллель между этим предполагаемым воздушным наступлением, которое Украина ведет против России, и наземным наступлением, которое Москва ведет против Киева".
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россия, ракетные удары, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ракетные удары, УКРАИНА
17:50 26.01.2025 (обновлено: 17:54 26.01.2025)
 
"Абсурд". На Западе сравнили ущерб от ударов ракет РФ и БПЛА Украины

Меркурис: ударами дронов Украина не сможет компенсировать проигрыш на фронте

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ущерб, который наносят России атаки украинских БПЛА, несопоставим с тем ущербом, который несет Украина от российских ракетных ударов. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
Отметив, что "потери, которые несет Украина, ужасно высоки", британский эксперт с раздражением и некоторым возмущением констатировал, что украинцы вместо того, чтобы признать это, пытаются доказать всему миру свою состоятельность: якобы, несмотря на чудовищные потери живой силы, техники и даже территорий, Украина все еще способна эффективно бороться, нанося по территории Российской Федерации удары беспилотниками, причем утверждается, что атаки украинских БПЛА "компенсируют то, что на самом деле происходит на линии фронта".
"Это абсурд", - подчеркнул Меркурис.
Ведь атаки украинских БПЛА, по его данным, наносят России минимальный ущерб, "почти не затрагивая российское общество", и "никак не сравнимы с ракетными ударами, которые Россия наносит по Украине".
Тем не менее украинцы, отмечает британский эксперт, все чаще "проводят некую ложную параллель между этим предполагаемым воздушным наступлением, которое Украина ведет против России, и наземным наступлением, которое Москва ведет против Киева".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯракетные ударыУКРАИНА
 
 
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