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Банк России зарегистрировал проспект акций "Циана"
Банк России зарегистрировал проспект акций "Циана" - 27.01.2025, ПРАЙМ
Банк России зарегистрировал проспект акций "Циана"
Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" для получения... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:22+0300
2025-01-27T12:22+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" для получения компанией публичного статуса. "Банк России 24.01.2025 принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества "Циан технолоджи Лтд" (Калининградская область), регистрационный номер выпуска 1-01-16918-А", - говорится в сообщении ЦБ. В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Тогда компания сообщала, что она планирует сделать публичное предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC после получения публичного статуса МКАО "ЦИАН", которое ожидается до конца января 2025 года. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи".
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россия, циан, бизнес
Банк России, РОССИЯ, ЦИАН, Бизнес
Банк России зарегистрировал проспект акций "Циана"
Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций "Циана"
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" для получения компанией публичного статуса.
"Банк России 24.01.2025 принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества "Циан технолоджи Лтд" (Калининградская область), регистрационный номер выпуска 1-01-16918-А", - говорится в сообщении ЦБ.
В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
Тогда компания сообщала, что она планирует сделать публичное предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC после получения публичного статуса МКАО "ЦИАН", которое ожидается до конца января 2025 года.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи".
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом