https://1prime.ru/20250127/avto-854467741.html

Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором

Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором - 27.01.2025, ПРАЙМ

Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором

В Россию привезли новый компактный кроссовер Skoda Karoq, произведенный в Китае, который технически подобен другим моделям концерна VAG, передает издание... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:45+0300

2025-01-27T12:45+0300

2025-01-27T12:46+0300

россия

авто

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В Россию привезли новый компактный кроссовер Skoda Karoq, произведенный в Китае, который технически подобен другим моделям концерна VAG, передает издание "Автоновости дня".Цены на новый Karoq начинаются от 2 640 000 рублей. Автомобиль поставляется со множеством функций, таких как тканевый салон, цифровая приборка, полноценная мультимедиа и двухзонный климат-контроль. Сравнительно, другие китайские модели, такие как Geely Coolray, Jetour Dashing и Omoda C5, имеют обычно более высокую цену.В Омске также продается аналогичный кроссовер за 2 698 000 рублей, который включает кожаный салон, камеру заднего вида, парктроники и другие функции. В Новосибирске Karoq также доступен по заказу по цене 2 750 000 рублей. Цены на Karoq в других городах выше.

https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто