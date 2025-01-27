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Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором
Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором - 27.01.2025, ПРАЙМ
Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором
В Россию привезли новый компактный кроссовер Skoda Karoq, произведенный в Китае, который технически подобен другим моделям концерна VAG, передает издание... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:45+0300
2025-01-27T12:45+0300
2025-01-27T12:46+0300
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В Россию привезли новый компактный кроссовер Skoda Karoq, произведенный в Китае, который технически подобен другим моделям концерна VAG, передает издание "Автоновости дня".Цены на новый Karoq начинаются от 2 640 000 рублей. Автомобиль поставляется со множеством функций, таких как тканевый салон, цифровая приборка, полноценная мультимедиа и двухзонный климат-контроль. Сравнительно, другие китайские модели, такие как Geely Coolray, Jetour Dashing и Omoda C5, имеют обычно более высокую цену.В Омске также продается аналогичный кроссовер за 2 698 000 рублей, который включает кожаный салон, камеру заднего вида, парктроники и другие функции. В Новосибирске Karoq также доступен по заказу по цене 2 750 000 рублей. Цены на Karoq в других городах выше.
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россия, авто
Дешевле "китайцев": в России появилась надежная Skoda с неубиваемым мотором
"Автоновости дня": в России поступили в продажу новые Skoda Karoq из Китая
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
В Россию привезли новый компактный кроссовер Skoda Karoq, произведенный в Китае, который технически подобен другим моделям концерна VAG, передает
издание "Автоновости дня".
Цены на новый Karoq начинаются от 2 640 000 рублей. Автомобиль поставляется со множеством функций, таких как тканевый салон, цифровая приборка, полноценная мультимедиа и двухзонный климат-контроль. Сравнительно, другие китайские модели, такие как Geely Coolray, Jetour Dashing и Omoda C5, имеют обычно более высокую цену.
В Омске также продается аналогичный кроссовер за 2 698 000 рублей, который включает кожаный салон, камеру заднего вида, парктроники и другие функции. В Новосибирске Karoq также доступен по заказу по цене 2 750 000 рублей. Цены на Karoq в других городах выше.
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