https://1prime.ru/20250127/avto-854468929.html

Названы главные автоновинки 2025 года, которые привезут в Россию

Названы главные автоновинки 2025 года, которые привезут в Россию - 27.01.2025, ПРАЙМ

Названы главные автоновинки 2025 года, которые привезут в Россию

Автопроизводители начали 2025 год с презентации большого количества новых моделей автомобилей, некоторые из которых будут доступны в России, передает издание... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T13:33+0300

2025-01-27T13:33+0300

2025-01-27T13:33+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Автопроизводители начали 2025 год с презентации большого количества новых моделей автомобилей, некоторые из которых будут доступны в России, передает издание Autonews.ru.Tesla представила обновленный кроссовер Model Y, который имеет измененный дизайн экстерьера в стиле Cybertruck и интерьера, напоминающего Model 3. Модель оснащена электроустановкой мощностью 299 л.с. и запасом хода 593 км в базовой версии, а полноприводная версия имеет два электромотора и запас хода до 719 км.Haval представил новый кроссовер H7 с двухлитровым двигателем мощностью 192 л.с. и широким набором современных функций, включая большой сенсорный экран и ассистентов вождения. Продажи этой модели начнутся в марте.Volkswagen представил обновленный Talagon, который стал еще больше, чем флагманский Teramont, и получил обновленный внешний дизайн с новыми бамперами, оптикой и решеткой радиатора.Китайская компания Zeekr представила новый универсал 007 GT, который будет доступен на местном рынке во втором квартале 2025 года и позже поступит в Европу. Автомобиль будет предлагаться с задним и полным приводом, с мощностью электрического двигателя от 422 до 646 л.с. Запас хода варьируется от 650 до 825 км. Хотя универсалы не пользуются большим спросом в России, есть высокая вероятность того, что Zeekr 007 GT также появится на российском рынке, так как модели китайской марки уже активно импортируются в страну, например, родственный седан Zeekr 007.В январе 2025 года Aston Martin представил родстер Vantage Roadster, который внешне повторяет купе, выпущенное год назад. Автомобиль оснащен мощным V8 двигателем от Mercedes-AMG с 665 л.с. и развивает максимальную скорость 325 км/ч. Он имеет складную крышу и способен разгоняться до 96 км/ч за 3,5 секунды. В список опций родстера входят матричные фары, 21-дюймовые колеса и высококачественная аудиосистема Bowers & Wilkins.

https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто