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Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России
Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России
ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе,... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:17+0300
2025-01-27T16:17+0300
2025-01-27T16:17+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке", - говорится в сообщении. В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин. Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "Хавейл Мотор Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. "Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
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россия, авто, росстандарт
РОССИЯ, Авто, Росстандарт
Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России
Росстандарт: китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке", - говорится в сообщении.
В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.
Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "Хавейл Мотор Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.
"Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.
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