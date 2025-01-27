https://1prime.ru/20250127/avto-854474471.html

Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России

Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Китайский Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 в России

ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе,... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:17+0300

2025-01-27T16:17+0300

2025-01-27T16:17+0300

россия

авто

росстандарт

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. ООО "Хавейл Мотор Рус", официальный представитель китайского Tank в России, отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем в топливной системе, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке", - говорится в сообщении. В Росстандарте уточнили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин. Владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв, проинформируют по телефону или по почте. ООО "Хавейл Мотор Рус" сообщит о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. "Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем", - добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250127/avtovaz-854471725.html

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россия, авто, росстандарт