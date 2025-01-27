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"АвтоВАЗ" выпустил авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач
"АвтоВАЗ" выпустил авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач - 27.01.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" выпустил авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач
"АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:05+0300
2025-01-27T15:05+0300
2025-01-27T15:05+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится дружественным поставщиком, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "27 января с конвейера сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией – 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии... "АвтоВАЗ" внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике. 6-ступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что новая трансмиссия рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров и с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она устанавливается. "Новый силовой агрегат – 1,8 EVO+6МТ – прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тысяч километров на стенде и 150 тысяч километров пробеговых испытаний", - уточнили в "АвтоВАЗе". В перспективе возможна установка 6МТ и на другие модели Lada, а для Vesta силовой агрегат стал уже четвертым возможным для выбора при покупке. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях автомобилей с новой коробкой передач будет объявлено дополнительно.
https://1prime.ru/20250122/avtovaz-854373921.html
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автоваз, бизнес, россия, авто
АвтоВАЗ, Бизнес, РОССИЯ, Авто
"АвтоВАЗ" выпустил авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач
"АвтоВАЗ" выпустил первые авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится дружественным поставщиком, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"27 января с конвейера сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией – 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии... "АвтоВАЗ" внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике. 6-ступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что новая трансмиссия рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров и с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она устанавливается.
"Новый силовой агрегат – 1,8 EVO+6МТ – прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тысяч километров на стенде и 150 тысяч километров пробеговых испытаний", - уточнили в "АвтоВАЗе".
В перспективе возможна установка 6МТ и на другие модели Lada, а для Vesta силовой агрегат стал уже четвертым возможным для выбора при покупке. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях автомобилей с новой коробкой передач будет объявлено дополнительно.
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