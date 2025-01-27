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Колумбия поднимет пошлины на импорт из США на 25%

Колумбия поднимет пошлины на импорт из США на 25% - 27.01.2025, ПРАЙМ

Колумбия поднимет пошлины на импорт из США на 25%

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25% в ответ на санкции администрации... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T01:46+0300

2025-01-27T01:46+0300

2025-01-27T01:46+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25% в ответ на санкции администрации президента США Дональда Трампа из-за последних санкций США после отказа Колумбией принять самолет с депортированными мигрантами. США в воскресенье ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. "Я поручил министру внешней торговли поднять пошлины на импорт из США на 25%. Министерство (внешней торговли - ред.) должно помочь направить наш экспорт во все страны мира, кроме США", - написал Петро в соцсети X. Президент также призвал расширять экспорт товаров Колумбии и заменить американские товары в стране. "Я приглашаю все зарубежные колумбийские сообщества стать продавцами нашей продукции. Североамериканские товары, цена которых будет расти в рамках национальной экономики, их необходимо заменить национальным производством, в этом поможет государство", - добавляется в публикации политика. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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мировая экономика, сша, колумбия, москва, дональд трамп