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Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть ускорили снижение - 27.01.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили снижение до 1,7-2% на фоне снижения рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T19:56+0300

2025-01-27T19:56+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили снижение до 1,7-2% на фоне снижения рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.34 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,7%, до 76,23 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2%, до 73,17 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,8-0,9%. В понедельник на американских рынках наблюдаются распродажи на фоне падения в цене акций компаний технологического сектора. По словам аналитиков, это вызвало отказ от рисков, что также отразилось на нефтяном рынке. "Иногда, когда фондовый рынок сильно страдает, мы видим продажи нефти и газа на фоне отказа от риска. Если фондовый рынок стабилизируется, цены на нефть и нефтепродукты резко отскочат назад", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

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нефть, цены, торги