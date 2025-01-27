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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - 27.01.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщили в Кремле. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:32+0300
2025-01-27T18:32+0300
2025-01-27T18:41+0300
политика
владимир путин
телефонный разговор
лула да силва
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщили в Кремле.Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе Бразилии. Главы государств обсудили "вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях", передала кремлевская пресс-служба.Поскольку в 2025 году председательство в БРИКС переходит от Российской Федерации к Бразилии, президенты подтвердили обоюдный настрой на согласование позиций по всей повестке Объединения, говорится в сообщении. Вместе с тем Путин и да Силва обменялись мнениями о ситуации в мире, в том числе с учетом смены руководства в Соединенных Штатах.Также лидеры обсудили тему урегулирования конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250127/turtsiya-854465656.html
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владимир путин, телефонный разговор, лула да силва
Политика, Владимир Путин, Телефонный разговор, Лула да Силва
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщили в Кремле.
Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе Бразилии. Главы государств обсудили "вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях", передала кремлевская пресс-служба.
Поскольку в 2025 году председательство в БРИКС переходит от Российской Федерации к Бразилии, президенты подтвердили обоюдный настрой на согласование позиций по всей повестке Объединения, говорится в сообщении.
Вместе с тем Путин и да Силва обменялись мнениями о ситуации в мире, в том числе с учетом смены руководства в Соединенных Штатах.
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Также лидеры обсудили тему урегулирования конфликта на Украине.