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СМИ: пошлины США могут привести к росту цен на кофе из Колумбии

СМИ: пошлины США могут привести к росту цен на кофе из Колумбии - 27.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: пошлины США могут привести к росту цен на кофе из Колумбии

Пошлины США, введенные на товары из Колумбии, могут привести к повышению цен на кофе, импортируемый из латиноамериканской страны, заявляет портал Axios. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T02:28+0300

2025-01-27T02:28+0300

2025-01-27T02:28+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Пошлины США, введенные на товары из Колумбии, могут привести к повышению цен на кофе, импортируемый из латиноамериканской страны, заявляет портал Axios. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%. Как подчеркивает портал, рост цен на кофе из Колумбии начался еще до введения санкций США против латиноамериканской страны. За последние полгода цена фьючерсов (контрактов на бирже) на кофе выросла на 45%. "Пошлины (против товаров из Колумбии - ред.) в 25% президента Трампа могут усугубить продолжающийся рост цен на кофе, что, вероятно, заставит американцев платить еще больше за утреннюю чашку кофе", - отмечает портал. Axios добавляет, что кофейные зерна из Колумбии составляют 20% импортируемой продукции США. Более крупный поставщик кофе, Бразилия, сейчас переживает неурожай из-за серии природных бедствий, например, сильных наводнений. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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мировая экономика, сша, колумбия, москва, дональд трамп