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СМИ узнали о самой короткой торговой войне в истории между США и Колумбией

СМИ узнали о самой короткой торговой войне в истории между США и Колумбией - 27.01.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о самой короткой торговой войне в истории между США и Колумбией

Испанская газета Mundo назвала спор между США и Колумбией по поводу отказа колумбийской стороны принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами "самой... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:04+0300

2025-01-27T12:04+0300

2025-01-27T12:04+0300

экономика

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Испанская газета Mundo назвала спор между США и Колумбией по поводу отказа колумбийской стороны принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами "самой короткой торговой войной в истории", которая продлилась всего около восьми часов. В понедельник Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием. При этом визовые санкции в отношении Колумбии и усиленные проверки колумбийских граждан на американских границах останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится, как отметила администрация. "Сама короткая торговая война в истории, которая продлилась чуть более восьми часов, завершилась этой ночью вскоре после своего начала соглашением между правительствами США и Колумбии по депортации нелегальных иммигрантов и избежанию пошлин", - говорится в сообщении газеты. По мнению автора статьи, несмотря на уверенность новой администрации США в том, что ей удалось своими действиями передать всем латиноамериканским странам "убедительное послание", на практике эта "война" с Колумбией ничего не изменила. США в любом случае будут следовать своей политике депортации, а Колумбия своим ответом лишь показала, что стремится "уменьшить свою зависимость от северного соседа". США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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