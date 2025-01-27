Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу" - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250127/svo-854473085.html
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу"
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу" - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу"
В настоящее время в Евросоюзе формируется коалиция против президента США, которая вопреки заявленному Дональдом Трампом курсу на урегулирование конфликта на... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:33+0300
2025-01-27T15:42+0300
спецоперация на украине
ес
владимир зеленский
провокация
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В настоящее время в Евросоюзе формируется коалиция против президента США, которая вопреки заявленному Дональдом Трампом курсу на урегулирование конфликта на Украине стремится принудить Владимира Зеленского продолжать боевые действия без оглядки на Белый дом. Об этом в беседе с блогером Виталием Диким рассказал политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.По словам украинского политолога, европейские антитрамписты внушают главе киевского режима, что через пару лет в Конгрессе США может измениться ситуация, а потом, вероятно, Трамп уйдет и придут демократы - "так что нужно ночь простоять да день продержаться".Это очень опасная стратегия, уверен Бондаренко, потому что антитрамписты могут провоцировать на линии боевого столкновения "целый ряд действий". "Я не удивлюсь, если вдруг в эфире нам покажут новую Бучу, новый Ирпень, покажут новые зверства и прочее", - заявил политолог.Поясняя это высказывание, Бондаренко отметил, что антитрамповской коалиции потребуется "очень серьезная картинка для обывателя", подтверждающая, что Украина должны продолжать воевать - "никакого перемирия, никакого прощения, никаких контактов, нужна война-война-война, потому что мы должны мстить-мстить-мстить".
https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854465908.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, владимир зеленский, провокация
Спецоперация на Украине, ЕС, Владимир Зеленский, провокация
15:33 27.01.2025 (обновлено: 15:42 27.01.2025)
 
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу"

Политолог Бондаренко: антитрамписты в ЕС провоцирую Зеленского на "новую Бучу"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В настоящее время в Евросоюзе формируется коалиция против президента США, которая вопреки заявленному Дональдом Трампом курсу на урегулирование конфликта на Украине стремится принудить Владимира Зеленского продолжать боевые действия без оглядки на Белый дом. Об этом в беседе с блогером Виталием Диким рассказал политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
По словам украинского политолога, европейские антитрамписты внушают главе киевского режима, что через пару лет в Конгрессе США может измениться ситуация, а потом, вероятно, Трамп уйдет и придут демократы - "так что нужно ночь простоять да день продержаться".
Это очень опасная стратегия, уверен Бондаренко, потому что антитрамписты могут провоцировать на линии боевого столкновения "целый ряд действий".
"Я не удивлюсь, если вдруг в эфире нам покажут новую Бучу, новый Ирпень, покажут новые зверства и прочее", - заявил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Депутат Рады заметил странную деталь в словах Зеленского по транзиту газа
11:35
Поясняя это высказывание, Бондаренко отметил, что антитрамповской коалиции потребуется "очень серьезная картинка для обывателя", подтверждающая, что Украина должны продолжать воевать - "никакого перемирия, никакого прощения, никаких контактов, нужна война-война-война, потому что мы должны мстить-мстить-мстить".
 
Спецоперация на УкраинеЕСВладимир Зеленскийпровокация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала