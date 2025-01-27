https://1prime.ru/20250127/svo-854473085.html
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу"
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу" - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу"
В настоящее время в Евросоюзе формируется коалиция против президента США, которая вопреки заявленному Дональдом Трампом курсу на урегулирование конфликта на... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:33+0300
2025-01-27T15:33+0300
2025-01-27T15:42+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
провокация
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В настоящее время в Евросоюзе формируется коалиция против президента США, которая вопреки заявленному Дональдом Трампом курсу на урегулирование конфликта на Украине стремится принудить Владимира Зеленского продолжать боевые действия без оглядки на Белый дом. Об этом в беседе с блогером Виталием Диким рассказал политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.По словам украинского политолога, европейские антитрамписты внушают главе киевского режима, что через пару лет в Конгрессе США может измениться ситуация, а потом, вероятно, Трамп уйдет и придут демократы - "так что нужно ночь простоять да день продержаться".Это очень опасная стратегия, уверен Бондаренко, потому что антитрамписты могут провоцировать на линии боевого столкновения "целый ряд действий". "Я не удивлюсь, если вдруг в эфире нам покажут новую Бучу, новый Ирпень, покажут новые зверства и прочее", - заявил политолог.Поясняя это высказывание, Бондаренко отметил, что антитрамповской коалиции потребуется "очень серьезная картинка для обывателя", подтверждающая, что Украина должны продолжать воевать - "никакого перемирия, никакого прощения, никаких контактов, нужна война-война-война, потому что мы должны мстить-мстить-мстить".
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ес, владимир зеленский, провокация
Спецоперация на Украине, ЕС, Владимир Зеленский, провокация
"Никакого перемирия". В Европе провоцируют Зеленского на "новую Бучу"
Политолог Бондаренко: антитрамписты в ЕС провоцирую Зеленского на "новую Бучу"
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
В настоящее время в Евросоюзе формируется коалиция против президента США, которая вопреки заявленному Дональдом Трампом курсу на урегулирование конфликта на Украине стремится принудить Владимира Зеленского продолжать боевые действия без оглядки на Белый дом. Об этом в беседе
с блогером Виталием Диким рассказал политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
По словам украинского политолога, европейские антитрамписты внушают главе киевского режима, что через пару лет в Конгрессе США может измениться ситуация, а потом, вероятно, Трамп уйдет и придут демократы - "так что нужно ночь простоять да день продержаться".
Это очень опасная стратегия, уверен Бондаренко, потому что антитрамписты могут провоцировать на линии боевого столкновения "целый ряд действий".
"Я не удивлюсь, если вдруг в эфире нам покажут новую Бучу, новый Ирпень, покажут новые зверства и прочее", - заявил политолог.
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Поясняя это высказывание, Бондаренко отметил, что антитрамповской коалиции потребуется "очень серьезная картинка для обывателя", подтверждающая, что Украина должны продолжать воевать - "никакого перемирия, никакого прощения, никаких контактов, нужна война-война-война, потому что мы должны мстить-мстить-мстить".