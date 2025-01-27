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Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ
Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:12+0300
2025-01-27T16:12+0300
2025-01-27T16:13+0300
спецоперация на украине
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уничтожение
нато
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала польских Вооруженных сил Адама Марчака. Об этом корреспонденту "МК" сообщил командир добровольческого формирования "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.По словам генерала, удар по украинскому подземному командному центру был нанесен ракетным комплексом "Искандер". Как выяснилось позже, в результате удара были ликвидированы офицеры Североатлантического альянса, среди которых оказался польский бригадный генерал Адам Марчак, который стоял во главе штаба операции EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.Впоследствии разгромленный подземный бункер использовали для своих нужд военные 24-й Львовской бригады Вооруженных сил Украины, оборонявшие Часов Яр. К настоящему моменту этот гарнизон уже уничтожен, так и не дождавшись приказа на отступление.
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вс рф, уничтожение, нато
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Уничтожение, НАТО
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ
Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил об уничтожении в Часов Яре генерала НАТО
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ.
Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала польских Вооруженных сил Адама Марчака. Об этом корреспонденту "МК"
сообщил командир добровольческого формирования "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По словам генерала, удар по украинскому подземному командному центру был нанесен ракетным комплексом "Искандер". Как выяснилось позже, в результате удара были ликвидированы офицеры Североатлантического альянса, среди которых оказался польский бригадный генерал Адам Марчак, который стоял во главе штаба операции EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.
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Впоследствии разгромленный подземный бункер использовали для своих нужд военные 24-й Львовской бригады Вооруженных сил Украины, оборонявшие Часов Яр. К настоящему моменту этот гарнизон уже уничтожен, так и не дождавшись приказа на отступление.