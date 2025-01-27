Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ
Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:12+0300
2025-01-27T16:13+0300
спецоперация на украине
вс рф
уничтожение
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/57/837295709_0:137:3073:1865_1920x0_80_0_0_92cba67bc94c265348d0c696fb4ca3e9.jpg
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала польских Вооруженных сил Адама Марчака. Об этом корреспонденту "МК" сообщил командир добровольческого формирования "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.По словам генерала, удар по украинскому подземному командному центру был нанесен ракетным комплексом "Искандер". Как выяснилось позже, в результате удара были ликвидированы офицеры Североатлантического альянса, среди которых оказался польский бригадный генерал Адам Марчак, который стоял во главе штаба операции EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.Впоследствии разгромленный подземный бункер использовали для своих нужд военные 24-й Львовской бригады Вооруженных сил Украины, оборонявшие Часов Яр. К настоящему моменту этот гарнизон уже уничтожен, так и не дождавшись приказа на отступление.
https://1prime.ru/20250125/billions-854446431.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/57/837295709_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9a5ef6a2514a2ecb548ea7f0a4747f10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, уничтожение, нато
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Уничтожение, НАТО
16:12 27.01.2025 (обновлено: 16:13 27.01.2025)
 
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ

Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил об уничтожении в Часов Яре генерала НАТО

© РИА Новости . Константин Морозов | Перейти в медиабанкТактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Константин Морозов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала польских Вооруженных сил Адама Марчака. Об этом корреспонденту "МК" сообщил командир добровольческого формирования "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По словам генерала, удар по украинскому подземному командному центру был нанесен ракетным комплексом "Искандер". Как выяснилось позже, в результате удара были ликвидированы офицеры Североатлантического альянса, среди которых оказался польский бригадный генерал Адам Марчак, который стоял во главе штаба операции EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов
25 января, 08:41
Впоследствии разгромленный подземный бункер использовали для своих нужд военные 24-й Львовской бригады Вооруженных сил Украины, оборонявшие Часов Яр. К настоящему моменту этот гарнизон уже уничтожен, так и не дождавшись приказа на отступление.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФУничтожениеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала