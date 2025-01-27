https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html

Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ

Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ - 27.01.2025, ПРАЙМ

Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ

Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:12+0300

2025-01-27T16:12+0300

2025-01-27T16:13+0300

спецоперация на украине

вс рф

уничтожение

нато

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Весной 2024 года в результате удара ВС России по подземному командному центру ВСУ в Часов Яре были уничтожены десятки натовских офицеров, включая генерала польских Вооруженных сил Адама Марчака. Об этом корреспонденту "МК" сообщил командир добровольческого формирования "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.По словам генерала, удар по украинскому подземному командному центру был нанесен ракетным комплексом "Искандер". Как выяснилось позже, в результате удара были ликвидированы офицеры Североатлантического альянса, среди которых оказался польский бригадный генерал Адам Марчак, который стоял во главе штаба операции EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.Впоследствии разгромленный подземный бункер использовали для своих нужд военные 24-й Львовской бригады Вооруженных сил Украины, оборонявшие Часов Яр. К настоящему моменту этот гарнизон уже уничтожен, так и не дождавшись приказа на отступление.

https://1prime.ru/20250125/billions-854446431.html

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вс рф, уничтожение, нато