https://1prime.ru/20250127/svo-854475073.html

Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США

Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США - 27.01.2025, ПРАЙМ

Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США

В государствах Евросоюза зафиксировали существенный рост расходов, вызванный отказом от импорта газа из Российской Федерации. Об этом рассказывается в... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:35+0300

2025-01-27T16:35+0300

2025-01-27T16:35+0300

спецоперация на украине

европа

владимир путин

конфликт

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. В государствах Евросоюза зафиксировали существенный рост расходов, вызванный отказом от импорта газа из Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico.Как утверждают авторы статьи, "отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистские антироссийские санкции сделали континент еще более зависимым от дорогостоящих внешних поставок".Далее в материале подчеркивается, что по указанным выше причинам в Европе постоянно растут как тарифы на электроэнергию, так и инфляция и инфляция. При этом особо выделяется тот факт, что в результате подрывается экономическая конкурентоспособность Евросоюза.Отметив, что Европейский союза на сегодняшний день в значительной мере зависит от американского СПГ, авторы материала утверждают, что по мере укрепления роли соединенных Штатов в качестве глобального поставщика энергоносителей, вскрывается высокая цена, "которую заплатили европейцы, ставшие жертвами геополитического выбора, направленного на поддержку интересов по ту сторону Атлантики".

https://1prime.ru/20250121/spg-854347301.html

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европа, владимир путин, конфликт