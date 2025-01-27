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Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США
Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США - 27.01.2025, ПРАЙМ
Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США
В государствах Евросоюза зафиксировали существенный рост расходов, вызванный отказом от импорта газа из Российской Федерации. Об этом рассказывается в... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:35+0300
2025-01-27T16:35+0300
2025-01-27T16:35+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. В государствах Евросоюза зафиксировали существенный рост расходов, вызванный отказом от импорта газа из Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico.Как утверждают авторы статьи, "отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистские антироссийские санкции сделали континент еще более зависимым от дорогостоящих внешних поставок".Далее в материале подчеркивается, что по указанным выше причинам в Европе постоянно растут как тарифы на электроэнергию, так и инфляция и инфляция. При этом особо выделяется тот факт, что в результате подрывается экономическая конкурентоспособность Евросоюза.Отметив, что Европейский союза на сегодняшний день в значительной мере зависит от американского СПГ, авторы материала утверждают, что по мере укрепления роли соединенных Штатов в качестве глобального поставщика энергоносителей, вскрывается высокая цена, "которую заплатили европейцы, ставшие жертвами геополитического выбора, направленного на поддержку интересов по ту сторону Атлантики".
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Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, Владимир Путин, конфликт
Европа в ловушке. В Евросоюзе начали догадываться, куда их завели США
L'AntiDiplomatico: ЕС столкнулся с ростом расходов из-за отказа от газа из РФ
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ.
В государствах Евросоюза зафиксировали существенный рост расходов, вызванный отказом от импорта газа из Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico
.
Как утверждают авторы статьи, "отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистские антироссийские санкции сделали континент еще более зависимым от дорогостоящих внешних поставок".
Далее в материале подчеркивается, что по указанным выше причинам в Европе постоянно растут как тарифы на электроэнергию, так и инфляция и инфляция. При этом особо выделяется тот факт, что в результате подрывается экономическая конкурентоспособность Евросоюза.
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ
Отметив, что Европейский союза на сегодняшний день в значительной мере зависит от американского СПГ, авторы материала утверждают, что по мере укрепления роли соединенных Штатов в качестве глобального поставщика энергоносителей, вскрывается высокая цена, "которую заплатили европейцы, ставшие жертвами геополитического выбора, направленного на поддержку интересов по ту сторону Атлантики".