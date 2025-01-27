https://1prime.ru/20250127/vkusvill-854466029.html

"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год

"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год - 27.01.2025, ПРАЙМ

"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год

Оборот ритейлера "Вкусвилл" по итогам прошлого года вырос на 27% - до 329 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:37+0300

2025-01-27T11:37+0300

2025-01-27T11:37+0300

экономика

россия

вкусвилл

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Оборот ритейлера "Вкусвилл" по итогам прошлого года вырос на 27% - до 329 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. "Вкусвилл" представил данные о развитии и росте бизнеса по итогам 2024 года. Оборот компании за этот период вырос на 27% и составил 329 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Также согласно сообщению сеть открыла более 670 магазинов и дарксторов, в том числе в 16 новых городах России и три магазина в Казахстане; запустила два гастродарка, 93 ночных магазина без продавцов, 35 магазинов с уникальным дизайном, первый мультисервисный магазин с фуд-кортом и специализированный магазин косметики и товаров для дома. Также уточняется, что за прошлый год в два раза ускорилось время доставки, увеличилось число заказов на 22% и открылось в три раза больше дарксторов, чем в прошлом году, а доля торговли онлайн достигла 50%. Более того, по итогам прошлого года ритейлер провел 770 тысяч проверок во внешних лабораториях (на 48% больше, чем годом ранее). В собственной лаборатории компании проверено 19 тысяч товаров на 43 тысячи показателей.

https://1prime.ru/20240911/vkusvill-851495138.html

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россия, вкусвилл