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"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год - 27.01.2025, ПРАЙМ
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"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год
"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год
Оборот ритейлера "Вкусвилл" по итогам прошлого года вырос на 27% - до 329 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:37+0300
2025-01-27T11:37+0300
экономика
россия
вкусвилл
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Оборот ритейлера "Вкусвилл" по итогам прошлого года вырос на 27% - до 329 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. "Вкусвилл" представил данные о развитии и росте бизнеса по итогам 2024 года. Оборот компании за этот период вырос на 27% и составил 329 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Также согласно сообщению сеть открыла более 670 магазинов и дарксторов, в том числе в 16 новых городах России и три магазина в Казахстане; запустила два гастродарка, 93 ночных магазина без продавцов, 35 магазинов с уникальным дизайном, первый мультисервисный магазин с фуд-кортом и специализированный магазин косметики и товаров для дома. Также уточняется, что за прошлый год в два раза ускорилось время доставки, увеличилось число заказов на 22% и открылось в три раза больше дарксторов, чем в прошлом году, а доля торговли онлайн достигла 50%. Более того, по итогам прошлого года ритейлер провел 770 тысяч проверок во внешних лабораториях (на 48% больше, чем годом ранее). В собственной лаборатории компании проверено 19 тысяч товаров на 43 тысячи показателей.
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россия, вкусвилл
Экономика, РОССИЯ, Вкусвилл
11:37 27.01.2025
 
"Вкусвилл" нарастил оборот за 2024 год

Оборот "Вкусвилла" за 2024 год вырос на 27%, до 329 миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Вкусвилл
% Вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Оборот ритейлера "Вкусвилл" по итогам прошлого года вырос на 27% - до 329 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
"Вкусвилл" представил данные о развитии и росте бизнеса по итогам 2024 года. Оборот компании за этот период вырос на 27% и составил 329 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Также согласно сообщению сеть открыла более 670 магазинов и дарксторов, в том числе в 16 новых городах России и три магазина в Казахстане; запустила два гастродарка, 93 ночных магазина без продавцов, 35 магазинов с уникальным дизайном, первый мультисервисный магазин с фуд-кортом и специализированный магазин косметики и товаров для дома.
Также уточняется, что за прошлый год в два раза ускорилось время доставки, увеличилось число заказов на 22% и открылось в три раза больше дарксторов, чем в прошлом году, а доля торговли онлайн достигла 50%.
Более того, по итогам прошлого года ритейлер провел 770 тысяч проверок во внешних лабораториях (на 48% больше, чем годом ранее). В собственной лаборатории компании проверено 19 тысяч товаров на 43 тысячи показателей.
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