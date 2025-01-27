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Трамп дело знает. Россия наконец сумеет заработать на Западе

Трамп дело знает. Россия наконец сумеет заработать на Западе - 27.01.2025, ПРАЙМ

Трамп дело знает. Россия наконец сумеет заработать на Западе

Избранный президент США жестко высказывается по отношению к европейским союзникам. Те пытаются разузнать истинную подоплеку его намерений и что-то предложить в... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T05:05+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ, Олег Обухов. Избранный президент США жестко высказывается по отношению к европейским союзникам. Те пытаются разузнать истинную подоплеку его намерений и что-то предложить в противовес. Как это отразится на других игроках – Китае и России?Американский фронтВашингтон в лице президента США демонстрирует жесткость к европейским союзникам. В заявлениях Белого дома все острее звучит стремление к пересмотру торговых соглашений. Сыпятся также обвинения в скудности вклада в НАТО и другие претензии. И каждый раз указывается, что Европа (ЕС и Великобритания) в союзе с США – слабое звено. Естественно, это бьет по самолюбию европейцев, но особо ответить им пока нечем. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПравда, без сопротивления сдаваться не собираются. В частности, как пишет Politico со ссылкой на свои источники, Брюссель и Лондон подготовили несколько сценариев ответа на агрессию Вашингтона, если Трамп объявит курс на протекционизм. В ЕС и Великобритании уверены, что, изучив Трампа в его первый срок, теперь они в разы лучше подготовились к возможным конфликтам. Блажен, кто верует, конечно, но адекватности в этих словах – ни капли, считает старший преподаватель кафедры "Экономической теории и поведенческой экономики" Университета "Синергия", доктор экономики Кирилл Щербаков."Конечно наивно так рассуждать. Ещё при бывшем президенте США Джо Байдене часть промышленности из Европы была перенесена на территорию США, некоторые компании вообще закрылась, сильно ослабив экономику Европы. Так что Трамп при желании может спокойно применить экономические ограничения против ЕС и Британии, ввести заградительные пошлины, санкции и так далее. Сейчас экономика Евросоюза очень ослаблена и пребывает в состоянии застоя. В Великобритании наблюдаются те же проблемы. Поэтому Брюсселю и Лондону будет очень сложно противостоять в торговой войне с Вашингтоном", – поясняет эксперт.Интриги США и потери ЕвропыПо сути, говорят политологи, сейчас никто в точности не может угадать, что взбредет в голову Трампу и на что он будет делать упор. О планах главы Белого дома может знать только его очень близкое окружение. Можно, конечно, проанализировать, в чем США более уязвимы, изучая экспортно-импортные операции в торгово-экономических отношениях с Европой. Но приведет ли это к какому-то более-менее приемлемому решению – большой вопрос. Сложность ситуации для ЕС и Британии состоит и в том, что они потеряли крупный рынок – Россию. Рассуждает старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар."Можно по-разному относиться к Трампу с его завиральными идеями, но он, перед тем, как что-то сделать, всегда четко это просчитывает и действует вполне себе осмысленно, с выгодой именно для Соединенных Штатов. В этой торговой войне у Трампа много идей и запаса прочности. Поэтому, я думаю, за ним и будет победа. Кстати, все эти баталии рикошетом заденут Китай, безусловно. Потому что всем надо будет искать другой рынок и других поставщиков", – отмечает экономист.Разлад на высшем уровнеОбычно, когда речь заходила о Великобритании, то, как правило, подсознательно возникали аналогии с США, мол, во внешней гео- и экономической политике они в одной связке. Но не в этот раз, убеждены эксперты. Хотя бы потому, что Трамп и Илон Маск, а также их ближайшее окружение яро против нынешнего английского правительства. Сейчас, мягко говоря, Вашингтон и Лондон далеко не союзники. Сближение позиций, вероятно, можно будет наблюдать, когда сменится власть в Великобритании. А пока – никакого тесного сотрудничества. Этим, естественно, сильно раздражен премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которому очень хочется продержаться на своем посту как можно дольше. Оттого и возникли у Лондона более тесные взаимоотношения с Брюсселем. А общий враг – Трамп. Если ситуация действительно выльется в торговые войны, то хуже от них может быть всем сторонам. Косвенно от назревающего противостояния может пострадать и Китай, не исключает Щербаков."США могут ввести односторонние санкции, ограничения в отношении любых стран, блокировку расчетов в долларах. Напомню, все энергоносители у других стран покупаются за американские доллары. Напрямую, может быть, торговые войны КНР и не заденут. Но Китай – по-прежнему мировая фабрика товаров. Не исключено, что может случиться спад спроса на китайские товары. Нельзя также забывать, что Китай до сих пор держит часть своих средств в долговых бумагах США. Это создает определенный риск для Пекина", – уточняет эксперт.Шахматная партияТем не менее, Китай от проблем между Европой и Америкой может и выгоду получить, применив свою излюбленную осторожность в международных отношениях, в том числе – торгово-экономических. Потому что в принципе, если вспомнить историю как последних десятилетий, так и нынешних дней, во всех торговых войнах чаще побеждает КНР. Кстати, потенциально, Москва тоже может получить выгоду от битвы титанов, допускает в свою очередь Пивовар."В ряде аспектов Россия может выиграть, если все повернется – как в сторону энергоресурсов, так и в сторону каких-то узких направлений. Ведь у Европы выбора-то не будет, к кому обращаться. Просто все будет, как всегда, оформляться разными обходными маневрами, компаниями-прокладками и так далее. Как говорится, поживем-увидим. Я думаю, что другие страны на этом конфликте точно смогут заработать", – заключил экономист.Тонкая грань политикиХорошая мина при плохой игре. Именно так пока воспринимаются политологами жалкие потуги Европы в стратегии выстраивания отношений с Америкой. Тем временем, атмосфера на международной арене накаляется и становится все более напряженной. Растущие разногласия грозят перерасти в масштабный кризис, который способен повлиять на расстановку сил. Разразится настоящая торговая война или стороны все-таки сядут за стол переговоров – вопрос времени. Ясно одно, что Европе и Америке предстоит нелегкий путь к обновленному партнерству, где каждый должен будет пересмотреть свои приоритеты и пойти на взаимные уступки ради общего блага.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

сша, европа, китай, джо байден, ес, нато