https://1prime.ru/20250128/avto-854476334.html
Названы автомобили, чью историю владения проверяли чаще всего в 2024 году
Названы автомобили, чью историю владения проверяли чаще всего в 2024 году - 28.01.2025, ПРАЙМ
Названы автомобили, чью историю владения проверяли чаще всего в 2024 году
Эксперты сервиса Отчёты Авто.ру изучили статистику запросов историй автомобилей с пробегом за 2024 год и зафиксировали, что более 10% отчётов пришлось на модели | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T08:00+0300
2025-01-28T08:00+0300
2025-01-28T08:00+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Эксперты сервиса Отчёты Авто.ру изучили статистику запросов историй автомобилей с пробегом за 2024 год и зафиксировали, что более 10% отчётов пришлось на модели BMW. На втором месте с долей 8% оказалась марка Mercedes-Benz. При этом больше всего бесплатных отчётов получено по модели Ford Focus.В прошлом году пользователи Авто.ру получили на 8% больше отчётов с историей автомобиля, чем в 2023 году. Такая динамика обусловлена, в том числе, появлением в сентябре опции "Бесплатный отчёт за звонок" на которую пришлась треть от всех отчётов за период с сентября по конец декабря 2024 года. Чаще всего пользователи проверяли историю у моделей BMW (10% от всех отчётов) и Mercedes-Benz (8%). С небольшим отставанием за ними следуют две народные марки – Lada (6,8%) и Kia (6,4%), а замыкает первую пятёрку рейтинга Volkswagen (6,1%).Среди отдельных моделей также доминирует BMW, а именно семейства пятой и третьей серии, на которые пришлось по 1,7% от всех отчётов. Однако первую тройку с небольшим отставанием замыкает Ford Focus. Эта же модель оказалась лидером по числу бесплатных отчётов, полученных пользователями сервиса.В то же время Топ-5 объявлений подержанных автомобилей от собственников за 2024 год, составленный по сведениям об интересе пользователей Авто.ру, возглавляет седан Volvo S60 2020 года выпуска, который продавали за 2,6 миллиона рублей. На втором месте легендарное спорткупе Toyota Supra четвертого поколения за 2,4 миллиона рублей. Оставшиеся места распределились следующим образом: BMW 530d 2020 года за 4,2 миллиона рублей; Lamborghini Urus 2019 года стоимостью 23 миллиона рублей и BMW 330i за 2,6 миллиона рублей, выпущенная в 2018 году.
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авто, эксклюзив
Названы автомобили, чью историю владения проверяли чаще всего в 2024 году
Авто.ру: в 2024 году чаще всего историю владения проверяли у авто немецких марок
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Эксперты сервиса Отчёты Авто.ру изучили статистику запросов историй автомобилей с пробегом за 2024 год и зафиксировали, что более 10% отчётов пришлось на модели BMW. На втором месте с долей 8% оказалась марка Mercedes-Benz. При этом больше всего бесплатных отчётов получено по модели Ford Focus.
В прошлом году пользователи Авто.ру получили на 8% больше отчётов с историей автомобиля, чем в 2023 году. Такая динамика обусловлена, в том числе, появлением в сентябре опции "Бесплатный отчёт за звонок" на которую пришлась треть от всех отчётов за период с сентября по конец декабря 2024 года. Чаще всего пользователи проверяли историю у моделей BMW (10% от всех отчётов) и Mercedes-Benz (8%). С небольшим отставанием за ними следуют две народные марки – Lada (6,8%) и Kia (6,4%), а замыкает первую пятёрку рейтинга Volkswagen (6,1%).
Среди отдельных моделей также доминирует BMW, а именно семейства пятой и третьей серии, на которые пришлось по 1,7% от всех отчётов. Однако первую тройку с небольшим отставанием замыкает Ford Focus. Эта же модель оказалась лидером по числу бесплатных отчётов, полученных пользователями сервиса.
В то же время Топ-5 объявлений подержанных автомобилей от собственников за 2024 год, составленный по сведениям об интересе пользователей Авто.ру, возглавляет седан Volvo S60 2020 года выпуска, который продавали за 2,6 миллиона рублей. На втором месте легендарное спорткупе Toyota Supra четвертого поколения за 2,4 миллиона рублей. Оставшиеся места распределились следующим образом: BMW 530d 2020 года за 4,2 миллиона рублей; Lamborghini Urus 2019 года стоимостью 23 миллиона рублей и BMW 330i за 2,6 миллиона рублей, выпущенная в 2018 году.
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