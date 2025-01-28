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Haval снизил цены на кроссовер Jolion

Haval снизил цены на кроссовер Jolion - 28.01.2025, ПРАЙМ

Haval снизил цены на кроссовер Jolion

Представительство Haval сделало снижение цен на кроссовер Jolion, сообщает портал Quto.ru. Теперь базовую версию кроссовера можно приобрести за 2 049 000... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:19+0300

2025-01-28T11:19+0300

2025-01-28T11:33+0300

haval

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кроссовер

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представительство Haval сделало снижение цен на кроссовер Jolion, сообщает портал Quto.ru. Теперь базовую версию кроссовера можно приобрести за 2 049 000 рублей.В начале января официальный сайт компании разместил прайс-лист на модели 2025 года. Цена Haval Jolion составляла от 2 149 000 до 2 949 000 рублей, что было на 100 тысяч рублей дороже актуальной цены. Однако теперь российское представительство ввело скидку и вернуло старые цены, пишет Quto. "Возможно, это произошло потому, что Chery снизила цены на базовые версии главного конкурента "Джолиона" — кроссовер Tiggo 4", - объяснили в издательстве.

https://1prime.ru/20250124/avto-854422331.html

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haval, авто, кроссовер