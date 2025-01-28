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Haval снизил цены на кроссовер Jolion - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Haval снизил цены на кроссовер Jolion
Haval снизил цены на кроссовер Jolion - 28.01.2025, ПРАЙМ
Haval снизил цены на кроссовер Jolion
Представительство Haval сделало снижение цен на кроссовер Jolion, сообщает портал Quto.ru. Теперь базовую версию кроссовера можно приобрести за 2 049 000... | 28.01.2025, ПРАЙМ
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haval
авто
кроссовер
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представительство Haval сделало снижение цен на кроссовер Jolion, сообщает портал Quto.ru. Теперь базовую версию кроссовера можно приобрести за 2 049 000 рублей.В начале января официальный сайт компании разместил прайс-лист на модели 2025 года. Цена Haval Jolion составляла от 2 149 000 до 2 949 000 рублей, что было на 100 тысяч рублей дороже актуальной цены. Однако теперь российское представительство ввело скидку и вернуло старые цены, пишет Quto. "Возможно, это произошло потому, что Chery снизила цены на базовые версии главного конкурента "Джолиона" — кроссовер Tiggo 4", - объяснили в издательстве.
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haval, авто, кроссовер
Haval, Авто, кроссовер
11:19 28.01.2025 (обновлено: 11:33 28.01.2025)
 
Haval снизил цены на кроссовер Jolion

Quto: автомобили Jolion стали продавать на 100 тысяч рублей дешевле

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представительство Haval сделало снижение цен на кроссовер Jolion, сообщает портал Quto.ru. Теперь базовую версию кроссовера можно приобрести за 2 049 000 рублей.
В начале января официальный сайт компании разместил прайс-лист на модели 2025 года. Цена Haval Jolion составляла от 2 149 000 до 2 949 000 рублей, что было на 100 тысяч рублей дороже актуальной цены. Однако теперь российское представительство ввело скидку и вернуло старые цены, пишет Quto.
"Возможно, это произошло потому, что Chery снизила цены на базовые версии главного конкурента "Джолиона" — кроссовер Tiggo 4", - объяснили в издательстве.
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