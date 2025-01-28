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В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене
В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене - 28.01.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене
На российском рынке появился кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 года выпуска без пробега, стоимость которого составляет 1 800 000 рублей, передает... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:22+0300
2025-01-28T14:22+0300
2025-01-28T14:26+0300
россия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 года выпуска без пробега, стоимость которого составляет 1 800 000 рублей, передает издание Autonews.ru.По сравнению с началом года, цена превышает почти в два раза исходную цену данной модели. Производство Renault Sandero Stepway на заводе АвтоВАЗ было прекращено в мае 2022 года.На тот момент Sandero Stepway в аналогичной комплектации Stepway Drive с мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. и механической коробкой передач можно было приобрести за 1 009 000 руб.Французский автоконцерн Renault покинул российский рынок в апреле 2022 года. Доля компании в АвтоВАЗе (67,69% акций) была передана ФГУП "НАМИ", а завод "Рено Россия" перешел под контроль правительства Москвы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа были переданы Ростеху.
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россия, авто, renault
В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене
Autonews.ru: в России начали продавать трехлетний Renault Sandero без пробега
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
На российском рынке появился кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 года выпуска без пробега, стоимость которого составляет 1 800 000 рублей, передает
издание Autonews.ru.
По сравнению с началом года, цена превышает почти в два раза исходную цену данной модели. Производство Renault Sandero Stepway на заводе АвтоВАЗ было прекращено в мае 2022 года.
На тот момент Sandero Stepway в аналогичной комплектации Stepway Drive с мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. и механической коробкой передач можно было приобрести за 1 009 000 руб.
Французский автоконцерн Renault покинул российский рынок в апреле 2022 года. Доля компании в АвтоВАЗе (67,69% акций) была передана ФГУП "НАМИ", а завод "Рено Россия" перешел под контроль правительства Москвы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа были переданы Ростеху.
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