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В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене

В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене - 28.01.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи Renault Sandero 2022 года по приятной цене

На российском рынке появился кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 года выпуска без пробега, стоимость которого составляет 1 800 000 рублей, передает... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:22+0300

2025-01-28T14:22+0300

2025-01-28T14:26+0300

россия

авто

renault

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 года выпуска без пробега, стоимость которого составляет 1 800 000 рублей, передает издание Autonews.ru.По сравнению с началом года, цена превышает почти в два раза исходную цену данной модели. Производство Renault Sandero Stepway на заводе АвтоВАЗ было прекращено в мае 2022 года.На тот момент Sandero Stepway в аналогичной комплектации Stepway Drive с мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. и механической коробкой передач можно было приобрести за 1 009 000 руб.Французский автоконцерн Renault покинул российский рынок в апреле 2022 года. Доля компании в АвтоВАЗе (67,69% акций) была передана ФГУП "НАМИ", а завод "Рено Россия" перешел под контроль правительства Москвы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа были переданы Ростеху.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, renault