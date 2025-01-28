https://1prime.ru/20250128/avto-854502708.html

В Москве выставили на продажу автомобиль-кинолегенду Lincoln Town Car

В Москве выставили на продажу автомобиль-кинолегенду Lincoln Town Car - 28.01.2025, ПРАЙМ

В Москве выставили на продажу автомобиль-кинолегенду Lincoln Town Car

На Авито Авто появился редкий автомобиль Lincoln Town Car 1984 года выпуска. Плавный ход, дорогая отделка и максимально комфортный интерьер всегда считались... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:21+0300

2025-01-28T17:21+0300

2025-01-28T17:21+0300

россия

авито

авто

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На Авито Авто появился редкий автомобиль Lincoln Town Car 1984 года выпуска. Плавный ход, дорогая отделка и максимально комфортный интерьер всегда считались стандартом американского премиального сегмента, из-за чего долгое время эта машина была главным транспортным средством в гаражах президентов США.Первый Lincoln Continental Town Car сошел с конвейера еще в 1922 году – на заре становления марки, названной в честь президента Авраама Линкольна, за которого в свое время голосовал основатель бренда Генри Лиланд. В том же году марку выкупил его тезка – небезызвестный Генри Форд.С тех пор Lincoln был и остается премиальным брендом, выпускающим комфортные автомобили для людей, которым незачем спешить, ведь их обязательно дождутся. Во второй половине прошлого века разными поколениями этой модели активно пользовались американские президенты Джонсон, Никсон, Форд, Картер, Рейган и Буш-старший (позже его заменил Cadillac, использующийся до сих пор). С автомобилем в версии кабриолета связана и одна из самых трагичных для Америки историй – именно в нем был застрелен президент Кеннеди.Поколение Mark VI, к которому относится выставленный на Авито Авто образец, комплектовалось 5 или 5.8-литровыми двигателями V8, причем купить его можно было как в двухдверном, так и в четырехдверном исполнении. К тому же он стал первым автомобилем в модельном ряду, компоновавшимся четырехступенчатой автоматической коробкой передач AOD – до этого в ней было только три передачи. Такое решение позволило заметно снизить рабочие обороты двигателя и сделать езду по шоссе гораздо более экономичной.Разумеется, такой популярный премиальный автомобиль (в этом поколении было продано более 130 тыс. экземпляров) стал звездой многих американских фильмов. Но интереснее то, что в свое время он добрался и до российских телеэкранов. "Такая только у меня и у Майкла Джексона", – сказал про нее персонаж Дмитрия Дюжева Космос в сериале "Бригада".Выставленный на Авито Авто экземпляр, по словам владельца, несмотря на свой 40-летний возраст, обладает родным пробегом всего 24 тыс. миль (39 тыс. км) и идеальным никогда не ремонтировавшимся кузовом. В таком же состоянии находятся бархатный велюровый салон и виниловая крыша. На месте остались и все оригинальные шильдики – ни один из них не демонтировался, благодаря чему машина продается в своем первозданном виде.

https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html

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россия, авито, авто