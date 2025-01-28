https://1prime.ru/20250128/birzha-854494788.html

"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье

"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье - 28.01.2025, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье

"СПБ Биржа" с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00 мск, говорится в пресс-релизе торговой площадки. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:12+0300

2025-01-28T14:12+0300

2025-01-28T14:12+0300

экономика

рынки

россия

спб биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00 мск, говорится в пресс-релизе торговой площадки. "СПБ биржа" будет проводить биржевые торги по субботам и воскресеньям, начиная с 1 февраля 2025 года. Такое решение принято по запросу участников торгов", - говорится в сообщении. "Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10.00 до 19.00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности в указанный период по каждой ценной бумаге. В дальнейшем время торгов планируется расширить до 23.50 мск", - указывается там же. Торги в субботу и воскресенье будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчётами Т+1), поясняет биржа. Для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, будет существенно сужен до по сравнению с будними днями, добавляет биржа. "Жесткие границы колебания цены в субботу и воскресенье будут удовлетворять одновременно двум условиям: не будут выходить за границы +/-1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы; не будут выходить за пределы +/-10 % от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии в пятницу (в интервале 18.20—18.50 мск)", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20250124/birzha-854434596.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, россия, спб биржа