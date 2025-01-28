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"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье
"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье - 28.01.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье
"СПБ Биржа" с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00 мск, говорится в пресс-релизе торговой площадки. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:12+0300
2025-01-28T14:12+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00 мск, говорится в пресс-релизе торговой площадки. "СПБ биржа" будет проводить биржевые торги по субботам и воскресеньям, начиная с 1 февраля 2025 года. Такое решение принято по запросу участников торгов", - говорится в сообщении. "Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10.00 до 19.00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности в указанный период по каждой ценной бумаге. В дальнейшем время торгов планируется расширить до 23.50 мск", - указывается там же. Торги в субботу и воскресенье будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчётами Т+1), поясняет биржа. Для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, будет существенно сужен до по сравнению с будними днями, добавляет биржа. "Жесткие границы колебания цены в субботу и воскресенье будут удовлетворять одновременно двум условиям: не будут выходить за границы +/-1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы; не будут выходить за пределы +/-10 % от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии в пятницу (в интервале 18.20—18.50 мск)", - добавляется там же.
https://1prime.ru/20250124/birzha-854434596.html
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рынки, россия, спб биржа
Экономика, Рынки, РОССИЯ, СПБ биржа
"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье
"СПБ Биржа" с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00 мск, говорится в пресс-релизе торговой площадки.
"СПБ биржа" будет проводить биржевые торги по субботам и воскресеньям, начиная с 1 февраля 2025 года. Такое решение принято по запросу участников торгов", - говорится в сообщении.
"Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10.00 до 19.00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности в указанный период по каждой ценной бумаге. В дальнейшем время торгов планируется расширить до 23.50 мск", - указывается там же.
Торги в субботу и воскресенье будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчётами Т+1), поясняет биржа.
Для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, будет существенно сужен до по сравнению с будними днями, добавляет биржа.
"Жесткие границы колебания цены в субботу и воскресенье будут удовлетворять одновременно двум условиям: не будут выходить за границы +/-1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы; не будут выходить за пределы +/-10 % от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии в пятницу (в интервале 18.20—18.50 мск)", - добавляется там же.
Общий оборот Восточной биржи вырос на 59 процентов