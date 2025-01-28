https://1prime.ru/20250128/elektromobil-854495701.html

Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом"

Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом" - 28.01.2025, ПРАЙМ

Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом"

АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом", который на данный момент находится в разработке. Об этом команда проекта рассказала в | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:40+0300

2025-01-28T14:40+0300

2025-01-28T14:51+0300

технологии

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом", который на данный момент находится в разработке. Об этом команда проекта рассказала в Telegram-канале. "В конце 2024 года у нас появились первые предсерийные прототипы "Атома", и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии", - говорится в сообщении. Образцы собраны командой проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования. "Сейчас предсерийные прототипы "Атома" проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях", - дополнила компания.

https://1prime.ru/20250123/belorussiya-854413921.html

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технологии, электромобили, авто