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Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом" - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом"
Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом"
АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом", который на данный момент находится в разработке. Об этом команда проекта рассказала в | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:40+0300
2025-01-28T14:51+0300
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авто
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом", который на данный момент находится в разработке. Об этом команда проекта рассказала в Telegram-канале. "В конце 2024 года у нас появились первые предсерийные прототипы "Атома", и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии", - говорится в сообщении. Образцы собраны командой проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования. "Сейчас предсерийные прототипы "Атома" проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях", - дополнила компания.
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технологии, электромобили, авто
Технологии, электромобили, Авто
14:40 28.01.2025 (обновлено: 14:51 28.01.2025)
 
Разработчики показали предсерийный вариант электромобиля "Атом"

АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом"

© РИА Новости . Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец отечественного электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец отечественного электромобиля Атом - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба "Атом"
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом", который на данный момент находится в разработке. Об этом команда проекта рассказала в Telegram-канале.
"В конце 2024 года у нас появились первые предсерийные прототипы "Атома", и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии", - говорится в сообщении.
Образцы собраны командой проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.
"Сейчас предсерийные прототипы "Атома" проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях", - дополнила компания.
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