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В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму - 28.01.2025, ПРАЙМ
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В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму
В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму - 28.01.2025, ПРАЙМ
В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму
Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T23:09+0300
2025-01-28T23:09+0300
происшествия
дагестан
майнинг
ферма
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - ПРАЙМ. Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев. "В Карабудахкентском районе пресекли майнинг-ферму! Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором", – написал Гаджиев Telegram-канале. По его словам, безучетное потребление электроэнергии составило более 359 тысяч киловатт-часов, а предварительный ущерб — почти 3 миллиона рублей. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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дагестан, майнинг, ферма
Происшествия, Дагестан, майнинг, ферма
23:09 28.01.2025
 
В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму

В Дагестане с помощью квадрокоптера выявили подпольную майнинг-ферму

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанк"Горы Дагестана
Горы Дагестана - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - ПРАЙМ. Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев.
"В Карабудахкентском районе пресекли майнинг-ферму! Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором", – написал Гаджиев Telegram-канале.
По его словам, безучетное потребление электроэнергии составило более 359 тысяч киловатт-часов, а предварительный ущерб — почти 3 миллиона рублей.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют
22 января, 13:43
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
 
ПроисшествияДагестанмайнингферма
 
 
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