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Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании

Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании - 28.01.2025, ПРАЙМ

Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании

Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", которые оцениваются в 47,2 миллиона долларов. Об этом рассказала... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:58+0300

2025-01-28T10:58+0300

2025-01-28T10:58+0300

энергетика

нефть

россия

украина

татнефть

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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", которые оцениваются в 47,2 миллиона долларов. Об этом рассказала замминистра юстиции Ирина Богатик. "Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иски о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства к ПАО "Татнефть имени В. Д. Шашина"… Активы оцениваются в сумму около 2 миллиардов гривен (47,2 миллиона долларов)", - сообщила Богатик в социальной сети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Богатик, речь идет о корпоративных правах, АЗС, нефтебазах, транспортных средствах и оборудовании в Харьковской и Полтавской областях. Основанием для иска минюста в ВАКС является то, что "Татнефть" – одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Компания контролируется высшим политическим руководством. Также "Татнефть" способствует значительным поступлениям в бюджет РФ. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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нефть, россия, украина, татнефть