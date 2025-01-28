https://1prime.ru/20250128/norvegiya-854428420.html

Одна из стран НАТО сократит поставки нефти и газа для блага России

Одна из стран НАТО сократит поставки нефти и газа для блага России - 28.01.2025, ПРАЙМ

Одна из стран НАТО сократит поставки нефти и газа для блага России

Нефть и газ останутся ключевыми элементами мировой экономики на ближайшие 10–15 лет, продолжая влиять на все аспекты жизни общества. Один из ключевых... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T08:15+0300

2025-01-28T08:15+0300

2025-01-28T08:15+0300

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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Нефть и газ останутся ключевыми элементами мировой экономики на ближайшие 10–15 лет, продолжая влиять на все аспекты жизни общества. Один из ключевых экспортеров на этом рынке – Норвегия, чья ресурсная база постепенно сокращается.Норвежский континентальный шельф (НКШ) долгое время был символом стабильности и процветания нефтегазовой отрасли. Однако сегодня, в эпоху энергетического перехода и глобальных климатических вызовов, будущее этой отрасли выглядит всё менее определённым. Норвежское управление по нефтяным ресурсам (Norwegian Offshore Directorate) представило три сценария развития до 2050 года, которые дают пищу для размышлений.Базовый сценарий: мягкое снижениеБазовый сценарий предполагает, что добыча нефти и газа достигнет пика в 2025 году, после чего начнёт постепенно снижаться. Это наиболее вероятный путь, учитывая текущие тенденции. Доля газа в общем объёме производства будет расти, что соответствует глобальному спросу на более чистые источники энергии.Однако даже в этом сценарии отрасль столкнётся с серьёзными вызовами. Большинство новых открытий будут небольшими, а их разработка потребует значительных инвестиций. Технологии повышения нефтеотдачи и интеграция новых месторождений в существующую инфраструктуру станут ключевыми факторами успеха.Быстрый спадЭтот сценарий представляет собой наименее благоприятный вариант развития, характеризующийся резким снижением добычи нефти и газа. Он может стать реальностью в случае сокращения инвестиций в разведку и разработку новых месторождений. Хотя доля газа в общем объёме производства будет увеличиваться, этого будет недостаточно для поддержания текущих уровней добычи.Отрасль столкнётся с серьёзными вызовами, большинство новых открытий окажутся небольшими, а их разработка потребует значительных финансовых вложений. Без активного внедрения новых технологий и государственной поддержки отрасль рискует быстро прийти в упадок.Устойчивое развитиеПри условии активной разведки, технологических инноваций и крупных открытий добыча может оставаться на высоком уровне до 2035–2037 годов. Особую роль в этом сценарии играет Баренцево море, где могут быть обнаружены значительные запасы газа.Этот оптимистический взгляд на будущее, где нефтегазовая отрасль может оставаться двигателем экономики, если будет найден баланс между традиционной энергетикой и новыми технологиями. Однако даже в этом случае к 2050 году добыча сократится вдвое, что потребует диверсификации экономики.Согласно данным исследовательской организации Oil Change International, планы Норвегии по разведке и добыче нефти и газа не соответствуют Парижским климатическим соглашениям. Выбросы углекислого газа, связанные с использованием углеводородов, вносят существенный вклад в изменение климата, что ставит перед норвежским нефтегазовым сектором дополнительные вызовы.Уже сегодня отрасль сталкивается с такими проблемами, как истощение месторождений и растущая геополитическая напряжённость. Эти факторы, наряду с необходимостью соблюдения климатических обязательств, требуют от Норвегии пересмотра стратегии развития энергетического сектора и поиска баланса между экономическими интересами и экологической ответственностью.На этом фоне Россияимеет все шансы вернуть часть своей доли на энергетическом рынке Европы, утраченной из-за западных санкций после начала специальной военной операции на Украине. Укрепление позиций в Арктике, развитие Северного морского пути и проблемы норвежского нефтегазового сектора создают благоприятные условия для восстановления российского влияния в энергетической сфере. Однако успех будет зависеть от способности адаптироваться к изменяющимся климатическим, геополитическим и экологическим условиям.Дополнительные вызовыНорвегия оказывается в сложной геополитической ситуации, особенно на фоне активизации деятельности НАТО в регионе. Президент США Дональд Трамп выдвинул идею о возможном присоединении Гренландии к Соединённым Штатам. Такой шаг мог бы укрепить позиции США в Арктике, предоставить доступ к богатым природным ресурсам и усилить военное присутствие в стратегически важном регионе. Если бы США взяли под контроль гренландскую часть шельфа, их доля в арктических ресурсах значительно возросла бы. Для Норвегии, контролирующей лишь небольшую часть арктического шельфа, такая перспектива создает дополнительные вызовы.Автор - Алексей Пастухов, генеральный директор "ICS Consulting"

https://1prime.ru/20241226/norvegiya-853884036.html

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Алексей Пастухов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854211499_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_d352f2e5526869406bade4910646a9ae.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Пастухов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854211499_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_d352f2e5526869406bade4910646a9ae.jpg

мнения аналитиков, нефть, газ, норвегия, европа, нато