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Чистая прибыль General Motors снизилась в 1,7 раза

Чистая прибыль General Motors снизилась в 1,7 раза - 28.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль General Motors снизилась в 1,7 раза

Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года сократилась в 1,7 раза год к году и составила... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:56+0300

2025-01-28T14:56+0300

2025-01-28T14:56+0300

экономика

россия

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general motors

прибыль

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года сократилась в 1,7 раза год к году и составила 6,008 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 6,37 доллара против 7,32 доллара годом ранее. Общая выручка компании выросла на 9,1% - до 187,442 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 2,961 миллиарда долларов после прошлогодней прибыли в 2,102 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,64 доллара после прибыли годом ранее в 1,59 доллара, скорректированная прибыль составила 1,92 доллара при прогнозе в 1,72 доллара. Выручка увеличилась за квартал на 11% в годовом выражении - до 47,702 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку в 42,73 миллиарда. Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам текущего года составит 11-12 долларов, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, достигнет 11,2-12,5 миллиарда долларов, аналитики ждали прогноза в 10,8 миллиарда. На предварительных торгах акции компании дорожают на 1%. GM выпускает легковые и грузовые автомобили. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). Штат компании составляет более 165 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250124/kia-854423387.html

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россия, авто, general motors, прибыль