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В Кремле ответили на слова про попытки "убить" Путина
В Кремле ответили на слова про попытки "убить" Путина - 28.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова про попытки "убить" Путина
Спецслужбы России постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина и других лиц, находящихся под... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:45+0300
2025-01-28T12:45+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы России постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина и других лиц, находящихся под государственной защитой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной", - ответил он на заявление журналиста Такера Карлсона о планах администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена "убить" российского лидера.Песков резюмировал, что безопасность главы государства - приоритет для российских спецслужб.
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Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Джо Байден
В Кремле ответили на слова про попытки "убить" Путина
Песков о словах про попытки "убить" Путина: принимаются меры по безопасности
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы России постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности президента Владимира Путина и других лиц, находящихся под государственной защитой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной", - ответил он на заявление журналиста Такера Карлсона о планах администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена "убить" российского лидера.
Песков резюмировал, что безопасность главы государства - приоритет для российских спецслужб.
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