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Путин: переговоры с Украиной велись с начала СВО

Путин: переговоры с Украиной велись с начала СВО - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин: переговоры с Украиной велись с начала СВО

Переговоры с Украиной начались с начала специальной военной операции, Киеву предлагали "уйти" из Луганской и Донецкой народных республик, и тогда боевых... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T20:59+0300

2025-01-28T20:59+0300

2025-01-28T21:36+0300

спецоперация на украине

владимир путин

сво

переговоры

украина

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Переговоры с Украиной начались с начала специальной военной операции, Киеву предлагали "уйти" из Луганской и Донецкой народных республик, и тогда боевых действий не было бы, сказал президент РФ Владимир Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на ТВ-канале "Россия 1" Павлу Зарубину."Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально, мы сказали украинскому руководству тогдашнему, что люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится: никаких боевых действий, никакой войны", - сказал Путин. Вместе с тем он отметил, что стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях."Где-то в конце марта (2022 года - прим. ред.) мы получили бумагу из Киева. Кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля (2022 года - прим. ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?" (Они ответили - прим. ред.), нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен… Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, серьезной войны, мы все-таки на это согласились", - сказал президент.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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владимир путин, сво, переговоры, украина