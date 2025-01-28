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"Разгромный рывок". СМИ узнали, какой "подарок" ждет ВСУ на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250128/ryvok-854493438.html
"Разгромный рывок". СМИ узнали, какой "подарок" ждет ВСУ на фронте
"Разгромный рывок". СМИ узнали, какой "подарок" ждет ВСУ на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Разгромный рывок". СМИ узнали, какой "подарок" ждет ВСУ на фронте
Российские войска ищут слабые места в структуре украинской армии и направляют свои силы туда, где могут добиться тактического успеха, говорится в материале... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:24+0300
2025-01-28T13:24+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские войска ищут слабые места в структуре украинской армии и направляют свои силы туда, где могут добиться тактического успеха, говорится в материале издания The Economist.В издании заметили, что после поражения украинской стороны в селе Большая Новоселка, российские войска могут осуществить "разгромный рывок" на запад от Красноармейска.Авторы отметили, что российские военные усилили действия на Донбассе, что вынудило Киев закрыть ключевую шахту по добыче коксующегося угля, что привело к проблемам в сталелитейной промышленности."Открытые поля непосредственно к западу от Покровска (Красноармейск) и психологически разгромный рывок в соседнюю Днепровскую область могут показаться более заманчивыми", - сказано в материале.Планы России зависят от прорыва на территории, включая полный контроль над Донбассом, возвращение контроля над Курской областью и удержание сухопутного коридора в Крыму.Тактика россиян включает использование беспилотников и атаки пехотой, что приводит к значительным потерям для Украины, у которой недостаточно личного состава и проблемы с мобилизацией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
13:24 28.01.2025
 
"Разгромный рывок". СМИ узнали, какой "подарок" ждет ВСУ на фронте

Economist: в ВСУ боятся "разгромного рывка" русских еще до начала переговоров

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские войска ищут слабые места в структуре украинской армии и направляют свои силы туда, где могут добиться тактического успеха, говорится в материале издания The Economist.
В издании заметили, что после поражения украинской стороны в селе Большая Новоселка, российские войска могут осуществить "разгромный рывок" на запад от Красноармейска.
Авторы отметили, что российские военные усилили действия на Донбассе, что вынудило Киев закрыть ключевую шахту по добыче коксующегося угля, что привело к проблемам в сталелитейной промышленности.
"Открытые поля непосредственно к западу от Покровска (Красноармейск) и психологически разгромный рывок в соседнюю Днепровскую область могут показаться более заманчивыми", - сказано в материале.
Планы России зависят от прорыва на территории, включая полный контроль над Донбассом, возвращение контроля над Курской областью и удержание сухопутного коридора в Крыму.
Тактика россиян включает использование беспилотников и атаки пехотой, что приводит к значительным потерям для Украины, у которой недостаточно личного состава и проблемы с мобилизацией, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
"Крупа вместо пороха". На Украине рассказали о "грозном" оружии для ВСУ
09:28
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
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