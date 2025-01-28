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ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу - 28.01.2025, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу - 28.01.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:01+0300
2025-01-28T13:01+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада. Она распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых, а иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени. "Служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф", - сообщили в ведомстве.
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банки, финансы, совкомбанк, фас рф
Банки, Финансы, Совкомбанк, ФАС РФ
13:01 28.01.2025
 
ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС.
"ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада. Она распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции", - говорится в сообщении.
Ведомство пояснило, что потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых, а иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени.
"Служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф", - сообщили в ведомстве.
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