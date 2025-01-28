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ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу - 28.01.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:01+0300

2025-01-28T13:01+0300

2025-01-28T13:01+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада. Она распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых, а иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени. "Служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф", - сообщили в ведомстве.

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банки, финансы, совкомбанк, фас рф