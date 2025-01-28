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"На грани распада". СМИ узнали о катастрофе ВСУ на фронте
"На грани распада". СМИ узнали о катастрофе ВСУ на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ
"На грани распада". СМИ узнали о катастрофе ВСУ на фронте
Новые подразделения ВСУ отправляются на фронт без необходимой подготовки. О главных причинах недолговечности бригад рассказал журналист Forbes Дэвид Акс. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:10+0300
2025-01-28T12:10+0300
2025-01-28T12:26+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Новые подразделения ВСУ отправляются на фронт без необходимой подготовки. О главных причинах недолговечности бригад рассказал журналист Forbes Дэвид Акс.На данный момент одной из главных целей России является освобождение Красноармейска. Войска ВСУ не стараются удержать контроль над позициями, однако Украина продолжает оборону с помощью плохо подготовленных подразделений. В их число входит и 157-я механизированная бригада."Ситуация в 157-й механизированной бригаде повторяет ситуацию в других бригадах 150-й серии. Много солдат было взято в плен. Подразделения были спешно направлены на фронт без надлежащей подготовки", - отмечает ресурс Militaryland.Скорый распад бригады журналист объясняет недостатком опыта как среди новобранцев, так и среди командующих, а также низкой организованностью группы. "Неудивительно, что по прибытии в Покровск 157-я механизированная бригада начала распадаться. Поступали сообщения о том, что бойцы бригады, взглянув на окопы, сразу же бросали позиции", - пишет Дэвид Акс.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"На грани распада". СМИ узнали о катастрофе ВСУ на фронте
Forbes: новые подразделения ВСУ идут на фронт без должной подготовки
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Новые подразделения ВСУ отправляются на фронт без необходимой подготовки. О главных причинах недолговечности бригад рассказал журналист Forbes
Дэвид Акс.
На данный момент одной из главных целей России является освобождение Красноармейска. Войска ВСУ не стараются удержать контроль над позициями, однако Украина продолжает оборону с помощью плохо подготовленных подразделений. В их число входит и 157-я механизированная бригада.
"Ситуация в 157-й механизированной бригаде повторяет ситуацию в других бригадах 150-й серии. Много солдат было взято в плен. Подразделения были спешно направлены на фронт без надлежащей подготовки", - отмечает ресурс Militaryland.
Скорый распад бригады журналист объясняет недостатком опыта как среди новобранцев, так и среди командующих, а также низкой организованностью группы.
"Неудивительно, что по прибытии в Покровск 157-я механизированная бригада начала распадаться. Поступали сообщения о том, что бойцы бригады, взглянув на окопы, сразу же бросали позиции", - пишет Дэвид Акс.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ