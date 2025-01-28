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"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
Российская армия приближается к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:50+0300
2025-01-28T14:50+0300
2025-01-28T14:50+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российская армия приближается к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис."Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — отметил он.Село Великая Новоселка находится на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области и является последней крупной линией обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.Освобождение Великой Новоселки позволит обезопасить юго-западные границы ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска также прерывают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении и активно работают над ликвидацией возможностей логистики противника.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
Меркурис: падение Красноамейска затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Российская армия приближается к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ. Об этом в своем блоге на YouTube
рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
"Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — отметил он.
Село Великая Новоселка находится на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области и является последней крупной линией обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.
Освобождение Великой Новоселки позволит обезопасить юго-западные границы ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска также прерывают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении и активно работают над ликвидацией возможностей логистики противника.
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