https://1prime.ru/20250128/svo-854496235.html

"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО

"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Затмит катастрофу": в Британии забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО

Российская армия приближается к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:50+0300

2025-01-28T14:50+0300

2025-01-28T14:50+0300

спецоперация на украине

вс рф

всу

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российская армия приближается к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис."Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — отметил он.Село Великая Новоселка находится на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области и является последней крупной линией обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.Освобождение Великой Новоселки позволит обезопасить юго-западные границы ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска также прерывают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении и активно работают над ликвидацией возможностей логистики противника.

https://1prime.ru/20250128/ryvok-854493438.html

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