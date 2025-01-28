https://1prime.ru/20250128/svo-854498301.html

"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел"

"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел" - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел"

Части ВС РФ готовят для украинский формирований "котел" на 1200 кв. км на линии от Покровска до Часов Яра в Донецкой области, предупреждает экс-сотрудник СБУ... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T15:28+0300

2025-01-28T15:28+0300

2025-01-28T15:32+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Части ВС РФ готовят для украинский формирований "котел" на 1200 кв. км на линии от Покровска до Часов Яра в Донецкой области, предупреждает экс-сотрудник СБУ Украины, военный аналитик Иван Ступак, который цитируется в материале украинского портала "Фокус.ua".Пока создать столь большой "котел", по словам украинского военного эксперта, у российских войск не получается - украинцы этому активно мешают, но зато создаются "котлы" поменьше."Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают, - констатирует Ступак. - Большая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" — это стратегическая цель россиян".Вооруженным силам Украины критически не хватает личного состава, поэтому, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны украинцев, российским войскам все равно удается продвигаться и занимать более выгодные позиции, отметил Ступак."Где наши боеспособные подразделения сопротивляются, россияне давят с флангов и находят слабые места, где немотивированные люди, где русифицированные люди, необстрелянные, неготовые. К сожалению, это работает против нас", — заключил украинский эксперт.

https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html

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вс рф, окружение, всу