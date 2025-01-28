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"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел" - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел"
"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел" - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел"
Части ВС РФ готовят для украинский формирований "котел" на 1200 кв. км на линии от Покровска до Часов Яра в Донецкой области, предупреждает экс-сотрудник СБУ... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:28+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Части ВС РФ готовят для украинский формирований "котел" на 1200 кв. км на линии от Покровска до Часов Яра в Донецкой области, предупреждает экс-сотрудник СБУ Украины, военный аналитик Иван Ступак, который цитируется в материале украинского портала "Фокус.ua".Пока создать столь большой "котел", по словам украинского военного эксперта, у российских войск не получается - украинцы этому активно мешают, но зато создаются "котлы" поменьше."Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают, - констатирует Ступак. - Большая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" — это стратегическая цель россиян".Вооруженным силам Украины критически не хватает личного состава, поэтому, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны украинцев, российским войскам все равно удается продвигаться и занимать более выгодные позиции, отметил Ступак."Где наши боеспособные подразделения сопротивляются, россияне давят с флангов и находят слабые места, где немотивированные люди, где русифицированные люди, необстрелянные, неготовые. К сожалению, это работает против нас", — заключил украинский эксперт.
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вс рф, окружение, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, окружение, ВСУ
15:28 28.01.2025 (обновлено: 15:32 28.01.2025)
 
"Находят слабые места". Русские приготовили для ВСУ огромный "котел"

Украинский эксперт Ступак: ВСУ могут попасть в котел от Покровска до Часов Яра

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Части ВС РФ готовят для украинский формирований "котел" на 1200 кв. км на линии от Покровска до Часов Яра в Донецкой области, предупреждает экс-сотрудник СБУ Украины, военный аналитик Иван Ступак, который цитируется в материале украинского портала "Фокус.ua".
Пока создать столь большой "котел", по словам украинского военного эксперта, у российских войск не получается - украинцы этому активно мешают, но зато создаются "котлы" поменьше.
"Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают, - констатирует Ступак. - Большая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" — это стратегическая цель россиян".
Вооруженным силам Украины критически не хватает личного состава, поэтому, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны украинцев, российским войскам все равно удается продвигаться и занимать более выгодные позиции, отметил Ступак.
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"Где наши боеспособные подразделения сопротивляются, россияне давят с флангов и находят слабые места, где немотивированные люди, где русифицированные люди, необстрелянные, неготовые. К сожалению, это работает против нас", — заключил украинский эксперт.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФокружениеВСУ
 
 
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