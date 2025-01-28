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ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске - 28.01.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске
Российские военные нанесли удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Первомайске Николаевской области. Об этом агентству РИА Новости заявил... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:06+0300
2025-01-28T09:06+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Первомайске Николаевской области. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев."Прилет в Первомайск &lt;…&gt; По сообщениям николаевского сопротивления, в 0:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев", — отметил собеседник издания.Лебедев подчеркнул, что в ходе удара пострадала артиллерийская техника НАТО, а также некоторые склады. Удар также пришелся на аэродром в Одессе, где расположены склады и собираются беспилотники.Он также отметил, что на фоне удара была усилена работа служб скорой помощи.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
09:06 28.01.2025
 
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске

ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО. - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Первомайске Николаевской области. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Прилет в Первомайск <…> По сообщениям николаевского сопротивления, в 0:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации бандеровцев", — отметил собеседник издания.
Лебедев подчеркнул, что в ходе удара пострадала артиллерийская техника НАТО, а также некоторые склады. Удар также пришелся на аэродром в Одессе, где расположены склады и собираются беспилотники.
Он также отметил, что на фоне удара была усилена работа служб скорой помощи.
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