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На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ
На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:36+0300
2025-01-28T16:36+0300
2025-01-28T16:36+0300
спецоперация на украине
общество
всу
the economist
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для Киева. Об этом он написал в социальной сети Х."Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — сказано в материале издания.Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ абсолютно лишены какой-либо тактики. По этой причине им остается только "затыкать дыры" на фронте, чтобы замедлить продвижение российской армии.В декабре 2024 года газета Guardian также сообщила о нехватке солдат на передовой и о том, что генштаб ВСУ вынужден переводить специалистов из числа военнослужащих в пехоту.
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общество , всу, the economist
Спецоперация на Украине, Общество , ВСУ, The Economist
На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
Журналист Христофору: признание военных ВСУ стало плохим знаком для Киева
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для Киева. Об этом он написал
в социальной сети Х.
"Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — сказано в материале издания.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ абсолютно лишены какой-либо тактики. По этой причине им остается только "затыкать дыры" на фронте, чтобы замедлить продвижение российской армии.
В декабре 2024 года газета Guardian также сообщила о нехватке солдат на передовой и о том, что генштаб ВСУ вынужден переводить специалистов из числа военнослужащих в пехоту.
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