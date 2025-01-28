https://1prime.ru/20250128/ukraina-854501212.html

На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте

На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ

На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:36+0300

2025-01-28T16:36+0300

2025-01-28T16:36+0300

спецоперация на украине

общество

всу

the economist

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для Киева. Об этом он написал в социальной сети Х."Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — сказано в материале издания.Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ абсолютно лишены какой-либо тактики. По этой причине им остается только "затыкать дыры" на фронте, чтобы замедлить продвижение российской армии.В декабре 2024 года газета Guardian также сообщила о нехватке солдат на передовой и о том, что генштаб ВСУ вынужден переводить специалистов из числа военнослужащих в пехоту.

https://1prime.ru/20250128/ryvok-854493438.html

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общество , всу, the economist