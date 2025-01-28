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На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте - 28.01.2025, ПРАЙМ
На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:36+0300
2025-01-28T16:36+0300
спецоперация на украине
общество
всу
the economist
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для Киева. Об этом он написал в социальной сети Х."Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — сказано в материале издания.Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ абсолютно лишены какой-либо тактики. По этой причине им остается только "затыкать дыры" на фронте, чтобы замедлить продвижение российской армии.В декабре 2024 года газета Guardian также сообщила о нехватке солдат на передовой и о том, что генштаб ВСУ вынужден переводить специалистов из числа военнослужащих в пехоту.
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общество , всу, the economist
Спецоперация на Украине, Общество , ВСУ, The Economist
16:36 28.01.2025
 
На Западе увидели странную деталь в словах военных ВСУ о ситуации на фронте

Журналист Христофору: признание военных ВСУ стало плохим знаком для Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал материал издания The Economist о проблемах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на передовой линии плохим сигналом для Киева. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится", — сказано в материале издания.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ абсолютно лишены какой-либо тактики. По этой причине им остается только "затыкать дыры" на фронте, чтобы замедлить продвижение российской армии.
В декабре 2024 года газета Guardian также сообщила о нехватке солдат на передовой и о том, что генштаб ВСУ вынужден переводить специалистов из числа военнослужащих в пехоту.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
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Спецоперация на УкраинеОбществоВСУThe Economist
 
 
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