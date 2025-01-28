https://1prime.ru/20250128/ukraina-854502414.html

Страна на грани существования: Запад рассказал о планах Украины

Страна на грани существования: Запад рассказал о планах Украины - 28.01.2025, ПРАЙМ

Страна на грани существования: Запад рассказал о планах Украины

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Из-за невозможности пополнять войска Украина планирует снизить призывной возраст, заявил британский аналитик Александр Меркурис. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:14+0300

2025-01-28T17:14+0300

2025-01-28T17:14+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Из-за невозможности пополнять войска Украина планирует снизить призывной возраст, заявил британский аналитик Александр Меркурис."Разговоры о снижении призывного возраста и вербовки подростков в украинскую армию идут из-за того, что потери ВСУ на поле боля стали настолько велики, что они уже не могут их восполнять", — отметил он.Эксперт также добавил, что пробелы в армии становятся непосильными для Украины, и страна уже находится на грани существования.Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине необходимо принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.По данным Службы внешней разведки России, Киев уже подготовил решение и примет его в ближайшее время.

https://1prime.ru/20250128/ukraina-854497039.html

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киев, всу, украина