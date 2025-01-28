https://1prime.ru/20250128/yuan-854486369.html
Юань открыл торги во вторник ростом
Юань открыл торги во вторник ростом - 28.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:05+0300
2025-01-28T10:05+0300
2025-01-28T10:06+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
биржа
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно значения предыдущего закрытия, до 13,50 рубля.
https://1prime.ru/20250127/rubl-854477642.html
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юань, биржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, биржа
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 13,47 рубля
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно значения предыдущего закрытия, до 13,50 рубля.
Рубль растет к юаню, обновляя максимумы с октября