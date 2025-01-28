https://1prime.ru/20250128/yuan-854486369.html

Юань открыл торги во вторник ростом

Юань открыл торги во вторник ростом - 28.01.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник ростом

Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-28T10:05+0300

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usd/rub - курс доллара к рублю

юань

биржа

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно значения предыдущего закрытия, до 13,50 рубля.

https://1prime.ru/20250127/rubl-854477642.html

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юань, биржа