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Запрос на новые энергомощности в Приморье может вырасти до 500 МВт

Запрос на новые энергомощности в Приморье может вырасти до 500 МВт - 28.01.2025, ПРАЙМ

Запрос на новые энергомощности в Приморье может вырасти до 500 МВт

Запрос на новые энергомощности в Приморье к 2027 году может вырасти до 500 МВт на фоне роста нагрузки на электросети, необходима широкая программа стоимостью в... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T04:39+0300

2025-01-28T04:39+0300

2025-01-28T04:39+0300

энергетика

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приморье

владивосток

артем

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русгидро

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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – ПРАЙМ. Запрос на новые энергомощности в Приморье к 2027 году может вырасти до 500 МВт на фоне роста нагрузки на электросети, необходима широкая программа стоимостью в 4 миллиарда рублей, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК", входит в группу "РусГидро"). "Фактический прирост мощности в 2024 году составил 158 МВт, в 2025 году ожидается в пределах 253 МВт, а к 2027 году краю потребуется до 500 МВт", - говорится в сообщении по итогам совещания при губернаторе Приморья, в котором принял участие генеральный директор ДРСК Александр Бакай. Руководитель ДРСК доложил о существенном росте нагрузки на энергосети, особенно на юге Приморья. Только в Надеждинском районе за последние несколько лет она выросла на 45%, это более чем в два раза по сравнению со средними показателями по краю. Для оперативного решения проблемы ДРСК предлагает перевести неиспользуемые мощности подстанции 220 кВ "Промпарк" на питающие подстанции Надеждинского района, работы должны быть завершены до 10 сентября 2026 года. "Однако для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и обеспечения жителей необходимыми объемами потребуется реализация более широкой программы, оцениваемой в 4 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить растущие потребности в электроэнергии Надеждинского района", - отмечает ДРСК. Компания планирует строительство двух новых подстанций и реконструкцию существующих в Надеждинском, Хасанском, Партизанском районах и ЗАТО Фокино, а также ряд мероприятий для развития сетевого комплекса Владивостока, его пригорода, Артема, включая строительство двух и реконструкцию четырех центров питания. Кроме того, планируется масштабная реконструкция ЛЭП с переводом в кабельное исполнение.

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россия, приморье, владивосток, артем, дрск, русгидро