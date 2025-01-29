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Китайский автопром в России: что стоит за массовым бегством брендов

Китайский автопром в России: что стоит за массовым бегством брендов - 29.01.2025, ПРАЙМ

Китайский автопром в России: что стоит за массовым бегством брендов

В последнее время появились алармические заголовки о массовом закрытии в России салонов китайских автомобилей. Действительно, за прошедший год закрылось 449... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T08:00+0300

2025-01-29T08:00+0300

2025-01-29T08:00+0300

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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. В последнее время появились алармические заголовки о массовом закрытии в России салонов китайских автомобилей. Действительно, за прошедший год закрылось 449 дилерских центров, что в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя. Однако при внимательном анализе ситуация оказывается куда более комплексной и отражает не кризис отрасли, а её закономерное развитие.Для понимания происходящего важно вернуться к событиям трехлетней давности. После ухода западных автопроизводителей образовался вакуум на рынке: освободились торговые площади, появилась необходимость сохранить рабочие места и профессиональные коллективы. В этих условиях многие дилеры обратили внимание на китайских производителей, что привело к быстрому росту числа автосалонов. Часто они открывались без должного анализа спроса и в локациях, где реальной потребности в них не было.Теперь мы наблюдаем закономерную оптимизацию рынка. При этом важно понимать, что статистика закрытий не всегда отражает полное прекращение работы автосалонов. Часто речь идет о том, что крупные мультибрендовые дилеры, работающие с семью и более марками, прекращают сотрудничество с одним из производителей. Показательна история бренда Skywell, который, несмотря на размещение в престижных локациях, включая бывшие салоны BMW, не смог привлечь достаточно покупателей из-за проблем с адаптацией к российскому рынку, сервисным обслуживанием и соотношением цены и качества.Отдельного внимания заслуживает влияние санкционного давления на структуру рынка. Некоторые китайские компании, чьи акции торгуются на международных биржах, опасаются вторичных санкций и меняют формат присутствия на рынке. Например, Geely прошел путь от ребрендинга в Belgee до продажи части моделей под маркой KnewStar. Это создает статистическую иллюзию закрытия одних салонов и открытия других, хотя по сути бизнес продолжает работу под новым названием.Значимым фактором изменения рынка стал параллельный импорт. Благодаря возможности использовать льготный утилизационный сбор при ввозе автомобилей для личного пользования, небольшие компании успешно конкурируют с официальными дилерами. Особенно заметно это влияние в премиальном сегменте, где такие не представленные официально бренды как Zeekr, Avatr и LiXiang Auto пользуются устойчивым спросом. Автомобили, ввезенные по параллельному импорту для конечного клиента, оказываются существенно дешевле предлагаемых официальными дилерами.Заметные изменения происходят и в потребительском поведении. Классическая модель продаж через шоурумы с короткими тест-драйвами постепенно уступает место новым форматам: покупке автомобилей через маркетплейсы и банковские приложения, возможности длительного тестирования через каршеринг и прокат. Потребители могут детально познакомиться с автомобилем в реальных условиях, а затем приобрести его онлайн, часто по более выгодной цене и без дилерских наценок.Статистика подтверждает, что речь идет именно о трансформации, а не кризисе: параллельно с закрытием 449 салонов открылось 964 новых. Это говорит о том, что рынок находит новый баланс. Успешные производители, сумевшие предложить привлекательный продукт и выстроить эффективную сервисную сеть, укрепляют свои позиции. Те же, кто не смог адаптироваться к требованиям российского потребителя, вынуждены пересматривать стратегию или уходить. Это естественный процесс развития рынка, который в конечном итоге приведет к формированию более устойчивой структуры автомобильной отрасли в России.Автор - Никита Петерсон, преподаватель и младший научный сотрудник Московского Политеха, руководитель компании П-АВТО

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Никита Петерсон https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1b/854470086_0:0:354:354_100x100_80_0_0_456fdc740c4c7a7666b6db7bfe2d97c5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Никита Петерсон https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1b/854470086_0:0:354:354_100x100_80_0_0_456fdc740c4c7a7666b6db7bfe2d97c5.jpg

мнения аналитиков, бизнес, авто, китайские авто