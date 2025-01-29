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Новые кроссоверы Kia Seltos 2022 года все еще доступны для покупки в России

Новые кроссоверы Kia Seltos 2022 года все еще доступны для покупки в России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Новые кроссоверы Kia Seltos 2022 года все еще доступны для покупки в России

На российском рынке автомобилей доступны кроссоверы Kia Seltos 2022 года выпуска. Об этом сообщает портал Tarantas.news. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:40+0300

2025-01-29T10:40+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей доступны кроссоверы Kia Seltos 2022 года выпуска. Об этом сообщает портал Tarantas.news. "Дилеры предлагают модификации с бензиновыми "атмосферниками" объемом 1,6 и 2,0 литра. Мощность первого составляет 121 л.с., а второго — 149 л.с. Младший сочетается с "механикой", а старший — с вариатором. Доступны версии как с передним, так и полным приводом", - пишет портал. Старт продаж Kia Seltos на российском рынке пришелся на март 2020 года. Производство кроссовера по полному циклу было налажено в Калининграде на заводе "Автотор".Цены на Kia Seltos начинаются от 3 150 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем и от 3 480 000 рублей за 2,0-литровый двигатель. Кроме того, как сообщает портал, при покупке автомобиля в кредит и по программе трейд-ин владельцу предусмотрены скидки.

https://1prime.ru/20250128/putin-854507617.html

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бизнес, kia, авто