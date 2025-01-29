https://1prime.ru/20250129/avto-854531268.html

Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала

Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала - 29.01.2025, ПРАЙМ

Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала

Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:05+0300

2025-01-29T16:05+0300

2025-01-29T16:05+0300

авто

тюнинг

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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции, рассказала журналу "За рулем" директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Она, в частности, выделила замену тканевой обивки сидений на чехлы из качественных материалов. Кроме того, можно обтянуть рулевое колесо кожей для улучшения презентабельности и тактильных ощущений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, эксперт советует провести модернизацию рычага коробки передач, установить в салоне LED-подсветка для уюта.Можно также заменить старую магнитолу на современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.Для повышения безопасности Трушкова советует такие меры, как установка камеры заднего вида, парковочных датчиков и беспроводной зарядки.Эти улучшения, по ее словам, повышают статус автомобиля и делают его использование более комфортнымЧто касается обновления экстерьера, то здесь эксперт упомянула новые колесные диски и эффектную оптику, а также декоративные молдинги, накладки на кузов и тонировка стекол для индивидуальности.Для улучшения эксплуатационных качеств целесообразно установить шумоизоляцию для снижения уровня шума в салоне, а также электропривод стекол для улучшения.Для улучшения адаптированности к дорожным условиям подойдут амортизаторы с регулируемой жесткостью, также с этой целью можно сделать спортивную подвеску.

https://1prime.ru/20241215/avtoekspert-853589839.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, тюнинг