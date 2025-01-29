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Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала
Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала - 29.01.2025, ПРАЙМ
Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала
Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:05+0300
2025-01-29T16:05+0300
авто
тюнинг
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции, рассказала журналу "За рулем" директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Она, в частности, выделила замену тканевой обивки сидений на чехлы из качественных материалов. Кроме того, можно обтянуть рулевое колесо кожей для улучшения презентабельности и тактильных ощущений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, эксперт советует провести модернизацию рычага коробки передач, установить в салоне LED-подсветка для уюта.Можно также заменить старую магнитолу на современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.Для повышения безопасности Трушкова советует такие меры, как установка камеры заднего вида, парковочных датчиков и беспроводной зарядки.Эти улучшения, по ее словам, повышают статус автомобиля и делают его использование более комфортнымЧто касается обновления экстерьера, то здесь эксперт упомянула новые колесные диски и эффектную оптику, а также декоративные молдинги, накладки на кузов и тонировка стекол для индивидуальности.Для улучшения эксплуатационных качеств целесообразно установить шумоизоляцию для снижения уровня шума в салоне, а также электропривод стекол для улучшения.Для улучшения адаптированности к дорожным условиям подойдут амортизаторы с регулируемой жесткостью, также с этой целью можно сделать спортивную подвеску.
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авто, тюнинг
Авто, тюнинг
16:05 29.01.2025
 
Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала

Эксперт Трушкова рассказала, какой тюнинг авто не требует регистрации в ГАИ

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции, рассказала журналу "За рулем" директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Она, в частности, выделила замену тканевой обивки сидений на чехлы из качественных материалов. Кроме того, можно обтянуть рулевое колесо кожей для улучшения презентабельности и тактильных ощущений.
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Кроме того, эксперт советует провести модернизацию рычага коробки передач, установить в салоне LED-подсветка для уюта.
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Можно также заменить старую магнитолу на современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.
Для повышения безопасности Трушкова советует такие меры, как установка камеры заднего вида, парковочных датчиков и беспроводной зарядки.
Эти улучшения, по ее словам, повышают статус автомобиля и делают его использование более комфортным
Что касается обновления экстерьера, то здесь эксперт упомянула новые колесные диски и эффектную оптику, а также декоративные молдинги, накладки на кузов и тонировка стекол для индивидуальности.
Для улучшения эксплуатационных качеств целесообразно установить шумоизоляцию для снижения уровня шума в салоне, а также электропривод стекол для улучшения.
Для улучшения адаптированности к дорожным условиям подойдут амортизаторы с регулируемой жесткостью, также с этой целью можно сделать спортивную подвеску.
 
Автотюнинг
 
 
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