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Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала
Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала - 29.01.2025, ПРАЙМ
Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала
Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:05+0300
2025-01-29T16:05+0300
2025-01-29T16:05+0300
авто
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции, рассказала журналу "За рулем" директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Она, в частности, выделила замену тканевой обивки сидений на чехлы из качественных материалов. Кроме того, можно обтянуть рулевое колесо кожей для улучшения презентабельности и тактильных ощущений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, эксперт советует провести модернизацию рычага коробки передач, установить в салоне LED-подсветка для уюта.Можно также заменить старую магнитолу на современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.Для повышения безопасности Трушкова советует такие меры, как установка камеры заднего вида, парковочных датчиков и беспроводной зарядки.Эти улучшения, по ее словам, повышают статус автомобиля и делают его использование более комфортнымЧто касается обновления экстерьера, то здесь эксперт упомянула новые колесные диски и эффектную оптику, а также декоративные молдинги, накладки на кузов и тонировка стекол для индивидуальности.Для улучшения эксплуатационных качеств целесообразно установить шумоизоляцию для снижения уровня шума в салоне, а также электропривод стекол для улучшения.Для улучшения адаптированности к дорожным условиям подойдут амортизаторы с регулируемой жесткостью, также с этой целью можно сделать спортивную подвеску.
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авто, тюнинг
Названы лайфхаки для придания авто статусности и улучшения функционала
Эксперт Трушкова рассказала, какой тюнинг авто не требует регистрации в ГАИ
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ.
Ряд простых решений помогут улучшить интерьер автомобиля, внешний вид и технологический функционал, причем их необязательно согласовывать в Госавтоинспекции, рассказала журналу "За рулем"
директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Она, в частности, выделила замену тканевой обивки сидений на чехлы из качественных материалов. Кроме того, можно обтянуть рулевое колесо кожей для улучшения презентабельности и тактильных ощущений.
Кроме того, эксперт советует провести модернизацию рычага коробки передач, установить в салоне LED-подсветка для уюта.
Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"
Можно также заменить старую магнитолу на современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.
Для повышения безопасности Трушкова советует такие меры, как установка камеры заднего вида, парковочных датчиков и беспроводной зарядки.
Эти улучшения, по ее словам, повышают статус автомобиля и делают его использование более комфортным
Что касается обновления экстерьера, то здесь эксперт упомянула новые колесные диски и эффектную оптику, а также декоративные молдинги, накладки на кузов и тонировка стекол для индивидуальности.
Для улучшения эксплуатационных качеств целесообразно установить шумоизоляцию для снижения уровня шума в салоне, а также электропривод стекол для улучшения.
Для улучшения адаптированности к дорожным условиям подойдут амортизаторы с регулируемой жесткостью, также с этой целью можно сделать спортивную подвеску.