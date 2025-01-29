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Украинские беспилотники атаковали Бердянск - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Украинские беспилотники атаковали Бердянск
Украинские беспилотники атаковали Бердянск - 29.01.2025, ПРАЙМ
Украинские беспилотники атаковали Бердянск
Вооруженные силы Украины совершили несколько попыток совершить атаку Бердянск на юге Запорожской области, зафиксировано по меньшей мере три дрона, которые сбили | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T23:06+0300
2025-01-29T23:06+0300
спецоперация на украине
запорожская область
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины совершили несколько попыток совершить атаку Бердянск на юге Запорожской области, зафиксировано по меньшей мере три дрона, которые сбили на подлете к городу, пострадавших нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", - отметил Балицкий в своем Telegram-канале. По словам губернатора, налет дронов не повлиял на работоспособность порта и инфраструктуры города. "Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", - отметил глава региона.
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запорожская область
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запорожская область, бердянск
Спецоперация на Украине, Запорожская область, Бердянск
23:06 29.01.2025
 
Украинские беспилотники атаковали Бердянск

Украинские беспилотники атаковали Бердянск, их сбили на подлете к городу

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины совершили несколько попыток совершить атаку Бердянск на юге Запорожской области, зафиксировано по меньшей мере три дрона, которые сбили на подлете к городу, пострадавших нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", - отметил Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, налет дронов не повлиял на работоспособность порта и инфраструктуры города.
"Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", - отметил глава региона.
*Военнослужащий во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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