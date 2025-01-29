https://1prime.ru/20250129/berdyansk-854541163.html

Украинские беспилотники атаковали Бердянск

Украинские беспилотники атаковали Бердянск - 29.01.2025, ПРАЙМ

Украинские беспилотники атаковали Бердянск

Вооруженные силы Украины совершили несколько попыток совершить атаку Бердянск на юге Запорожской области, зафиксировано по меньшей мере три дрона, которые сбили | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T23:06+0300

2025-01-29T23:06+0300

2025-01-29T23:06+0300

спецоперация на украине

запорожская область

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины совершили несколько попыток совершить атаку Бердянск на юге Запорожской области, зафиксировано по меньшей мере три дрона, которые сбили на подлете к городу, пострадавших нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник совершил несколько попыток атаковать Бердянск управляемыми БПЛА. Зафиксировано не менее трех дронов, которые были сбиты на подлете к городу", - отметил Балицкий в своем Telegram-канале. По словам губернатора, налет дронов не повлиял на работоспособность порта и инфраструктуры города. "Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Сохраняется опасность повторных ударов", - отметил глава региона.

https://1prime.ru/20250124/bespilotniki-854420799.html

запорожская область

бердянск

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запорожская область, бердянск