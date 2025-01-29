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Губернатор Мурманска предупредил об опасности прилета БПЛА - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Мурманска предупредил об опасности прилета БПЛА
Губернатор Мурманска предупредил об опасности прилета БПЛА - 29.01.2025, ПРАЙМ
Губернатор Мурманска предупредил об опасности прилета БПЛА
На территории Мурманской области существует опасность прилета БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале, добавив, что на данный... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:30+0300
2025-01-29T11:30+0300
мурманск
россия
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МУРМАНСК, 29 янв - ПРАЙМ. На территории Мурманской области существует опасность прилета БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале, добавив, что на данный момент принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. "На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал Чибис. Губернатор попросил всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации.
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мурманск, россия
МУРМАНСК, РОССИЯ
11:30 29.01.2025
 
Губернатор Мурманска предупредил об опасности прилета БПЛА

Чибис: принимаются необходимые меры для защиты Мурманской области от прилета БПЛА

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев
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МУРМАНСК, 29 янв - ПРАЙМ. На территории Мурманской области существует опасность прилета БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале, добавив, что на данный момент принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности.
"На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал Чибис.
Губернатор попросил всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации.
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