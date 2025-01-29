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Россияне стали чаще интересоваться электрокарами с пробегом

Россияне стали чаще интересоваться электрокарами с пробегом - 29.01.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще интересоваться электрокарами с пробегом

Интерес россиян к электромобилям с пробегом вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, но предложение осталось на уровне 2023 года, выяснили эксперты "Авито | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:53+0300

2025-01-29T10:53+0300

2025-01-29T10:53+0300

россия

авто

электрокар

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Интерес россиян к электромобилям с пробегом вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, но предложение осталось на уровне 2023 года, выяснили эксперты "Авито Авто".Отмечается, что в топ-5 наиболее популярных марок электромобилей были Zeekr (28,65%), Tesla (18,32%), Nissan (15,22%), Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). Самой популярной моделью среди пользователей был Zeekr 001 (16,26%), за ней следовали Nissan Leaf (14,72%), Tesla Model 3 (8,22%), Zeekr X (5,7%) и Tesla Model S (3,71%). Zeekr 009 был лидером по динамике популярности, его показатель вырос в 3,6 раза."Рост популярности электромобилей у российских автолюбителей свидетельствует о повышении доверия к новым прогрессивным технологиям, более экономичному использованию личного транспорта", - заметил заместитель министра экономического развития России Михаил Каминский.Ассортимент и количество китайских электромобилей в России также растет, что влияет на развитие рынка подержанных автомобилей и снижение цен."Наш авторынок сегодня тесно связан с китайским автопромом. И поскольку Россия является для производителей из Поднебесной одним из приоритетных направлений, то ассортимент и количество представленных в нашей стране китайских электрокаров растет", - подчеркнул Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

https://1prime.ru/20250123/hyundai-854414059.html

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россия, авто, электрокар